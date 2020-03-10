Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.

Банк России установил на 11 марта официальный курс доллара на уровне 72 рублей, что на 4 рубля 50 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро увеличился на 6 рублей, до 81,8 рублей.

"На самом деле пока рано о чем-то говорить. На рынках нервозная ситуация, но чем все это закончится через две недели - никто все равно не знает. Или это будет новый уровень для рубля, или он вернется к предыдущим значениям. Если предположить, что российская национальная валюта зафиксируется на 70-72 руб. за доллар и 80-82 руб. за евро, то и здесь все не так однозначно. Для высоколокализованных продуктов, которое значимое количество на рынке, влияние курса рубля не прямолинейное. Потому что часть затрат номинировано в рублях.

Второе - сейчас у нас рынок не продавцов, а потребителей. Производителям переписывать цены будет крайне невыгодно. Кто первый пересчитает, тот и проиграет долю рынка. А вот с чисто импортными машинами сложнее.

Но опять же, это все не столь значимая история для автомобильного рынка как это было в 2014 и 2015 годах. Конечно, будут люди, которые в панике побегут в дилерские центры. Если машина нужна сейчас, то стоит задуматься о покупке, а если в будущем, то я бы не спешил.

Просто надо понимать, что плюс 5-7% по курсу - это плюс 3-4% в цене локализованного автомобиля. А это не так и много", - отметил Мосеев.