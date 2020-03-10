Коронавирус против мировой культуры

Коронавирус COVID-19 распространяется по планете все шире, захватывая все новые территории и поразив уже 101 страну. Он погружает в хаос культурные институции мира, ломая планы театров и кинокомпаний, закрывая тематические парки, один за другим отменяя кинофестивали, концерты, развлекательные и спортивные состязания.

Более всего пострадали культурные учреждения Китая, где закрыты тысячи кинотеатров и приостановлены съемки многих фильмов. Со второго марта около 40 кинотеатров закрылись во Франции. Коронавирус катастрофически сказался на посещаемости кинотеатров в самой пострадавшей стране Европы - Италии: там бокс-офис упал на 94 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. А восьмого марта итальянское правительство распорядилось до третьего апреля вообще закрыть все кинотеатры страны. Соответственно отложены до лучших времен итальянские премьеры таких фильмов, как "Человек-невидимка" и диснеевская новинка "Вперед". В Венеции остановлены съемки седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Прекратили работу школы, музеи, спортивные клубы.

Закрыта почти половина итальянских театров, особенно пострадали Ломбардия с театральной столицей страны Миланом. Деятельность театров мира, работающих по системе stagione (ориентированной на участие в спектаклях международных звезд), парализована: прилетающим звездам нужно проходить длительный карантин, что, естественно, срывает их графики, жестко расписанные на месяцы вперед. По тем же причинам срываются концерты именитых гастролеров. А теперь правительство Италии закрыло для въезда и выезда все северные районы Венето и Ломбардии - тоже пока до третьего апреля.

В Лондоне предусмотрительно изменена дата премьеры нового мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Золушка": она должна была состояться 28 августа, теперь на всякий случай перенесена на 28 октября.

Только что в последний момент расстался с перспективой выступить во Франции Большой театр: президент страны распорядился отменить все мероприятия, собирающие в одном зале более тысячи человек. Теперь все с волнением ждут решения судьбы Каннского кинофестиваля, который должен пройти в середине мая. Ведь только недавно его дирекция объявила, что идет интенсивная подготовка фестиваля, и оснований для его отмены пока нет: по состоянию на те дни существовал запрет на проведение мероприятий с участием более пяти тысяч зрителей в одном зале, а самый большой зал Канн "Люмьер" вмещает чуть более 2300 человек. Устоит ли фестиваль в новых условиях?

Некоторые надежды вселяет оговорка министерства здравоохранения и социальной защиты Франции: идет работа над составлением списка событий, которые имеют особенно важное, приоритетное национальное значение. Понятно, что резонансный Каннский фестиваль здесь должен быть в первых рядах. К тому же, по мнению оптимистов, наиболее сложными ожидаются март и апрель, а к маю ситуация должна выправиться. Впрочем, министерство считает, что окончательное решение о возможности проведения фестиваля должны принять городские власти - мэр Канн и префект департамента Alpes-Maritimes. Те пока не отвечают на просьбы прессы прояснить ситуацию, но перспектива лишить город дохода в 200 миллионов долларов, которые обычно приносит Каннам фестиваль, им явно не может нравиться. Так что никто пока не хочет делать резких движений, и все ждут, как будут развиваться события. Сейчас во Франции отмечены уже около 1200 случаев заболевания и 19 смертей. И надо помнить, что Канны находятся всего в 75 километрах от итальянской границы, которая наглухо закрыта на карантин.

Таким образом, Каннский фестиваль сейчас фактически загнан в угол, где катастрофично любое решение. Отменить его - значит не только понести невосполнимые убытки, но и сломать всю сложившуюся десятилетиями международную систему кинопроизводства и дистрибуции, сорвать важные фестивальные и последующие кинотеатральные премьеры; эхо беспрецедентного катаклизма сотрясет всю мировую киноиндустрию. Перенести его на более поздний срок практически невозможно: залы Дворца фестивалей расписаны на месяцы вперед, к тому же лето - мертвый сезон и не привлечет в Канны обычные толпы синеманов, осень и без того перенасыщена кинофестивалями, а там уже нужно готовиться к Каннам-2021. Поэтому все пока сходятся на том, что фестиваль надо проводить несмотря ни на что в отведенные ему сроки.

При этом понятно, что как бы ни были настроены заинтересованные наблюдатели и местные власти, решающее слово останется за президентом Франции.