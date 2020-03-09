Большой театр экстренно отменил гастроли во Франции

Напомним, что гастроли Большого театра во Франции должны были проходить с 10 по 16 марта и открываться завтра, 10 марта, на сцене крупнейшего концертного зала Тулузы La Halle aux Grains (зал Зернового рынка на 2500 мест). Театр участвовал в фестивале "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), который во второй раз проводит в столице Окситании музыкальный руководитель Большого театра и Национального оркестра Капитолия Тулузы Туган Сохиев. Большой театр представлял здесь три программы с участием солистов, хора и оркестра Большого театра. 14 и 15 марта гастроли должны были продолжиться на сцене Парижской филармонии, в зале на 2400 человек. Билеты на все представления были проданы.
До вчерашнего дня, несмотря на осложняющуюся обстановку с коронавирусом во Франции, планы гастролей Большого театра не менялись. Как пояснял Генеральный директор ГАБТа "РГ": "Существуют договоренности, которые нельзя нарушить. Официально эпидемия Всемирной организацией здравоохранения не объявлена, границы не закрыты, люди ездят и выполняют свои обязательства. У нас нет юридической причины для отмены гастролей".
Однако театру пришлось скорректировать афишу гастролей в связи с Указом московского мэра о 14-дневном карантине для тех, кто прилетает из стран со сложной ситуацией по коронавирусу. Чтобы не парализовать работу театра в Москве в связи с предстоящим всем участникам французских гастролей карантином, было принято решение сократить выезжающий состав оркестра и хора, изменив часть названий в афише. Французская сторона на эти изменения согласилась. В результате, вместо заявленных "Мазепы" Петра Чайковского и "Ивана Грозного" Сергея Прокофьева, театр планировал исполнить в Париже "Иоланту" Петра Чайковского и "Сказку о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, а в Тулузе - "Иоланту" и "Евгения Онегина" Чайковского, а также симфоническую программу из сочинений Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
По плану, солисты оперы, 90 музыкантов оркестра и 55 артистов хора Большого театра под руководством Тугана Сохиева должны были сегодня вылететь в Тулузу. Однако накануне вечером гастроли в экстренном режиме были отменены. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил ситуацию "РГ":
- Вчера, после второго премьерного исполнения "Мазепы" в Большом театре, нам пришло сообщение из Франции об отмене с понедельника всех мероприятий численностью больше 1000 человек. Такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон. Между тем, залы, в которых мы должны были выступать в Тулузе и Париже - по две с половиной тысячи мест. Нам позвонили из Франции наши коллеги и сказали, что отменяют все концерты и спектакли. То есть, мы получили официальный запрет из Франции, и это сразу разрешило ситуацию. В данном случае, это форс-мажор, поскольку есть официальное постановление государства. Всю ночь мы сидели на телефонах, обзванивали, предупреждали артистов, что никуда не вылетаем. Хорошо, что мы успели все отменить, гораздо хуже, если бы мы вылетели и уже на месте узнали эту новость. Макрон специально принял решение в воскресенье вечером, чтобы с утра в понедельник вся машина уже заработала. Нам известно, что Парижская филармония, зал которой рассчитан на 2500 мест, закрылась на неопределенный срок. Газета Le Figaro уже опубликовала эту новость.
Напомним, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на жизнь оперных театров. В Италии все оперные театры закрылись до 3 апреля, и их финансовый ущерб превышает 10 миллионов евро. В Метрополитен-опера вышло распоряжение, что все артисты, приезжающие из стран с неблагополучной обстановкой с коронавирусом, проходят две недели карантина. Во Франции с сегодняшнего дня вступило в силу постановление об отмене массовых мероприятий численностью больше 1000 человек. С сегодняшнего дня закрылась Парижская филармония.