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09.03.2020 13:36
Рубрика: Культура

Большой театр экстренно отменил гастроли во Франции

Текст: Ирина Муравьева
Большой театр вынужден в срочном режиме отменить свои гастроли в Тулузе и Париже. Причиной стало новое постановление президента Франции Эммануэля Макрона, принятое 8 марта, об отмене массовых мероприятий больше 1000 человек из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

Напомним, что гастроли Большого театра во Франции должны были проходить с 10 по 16 марта и открываться завтра, 10 марта, на сцене крупнейшего концертного зала Тулузы La Halle aux Grains (зал Зернового рынка на 2500 мест). Театр участвовал в фестивале "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), который во второй раз проводит в столице Окситании музыкальный руководитель Большого театра и Национального оркестра Капитолия Тулузы Туган Сохиев. Большой театр представлял здесь три программы с участием солистов, хора и оркестра Большого театра. 14 и 15 марта гастроли должны были продолжиться на сцене Парижской филармонии, в зале на 2400 человек. Билеты на все представления были проданы.

Фото: AP Photo
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До вчерашнего дня, несмотря на осложняющуюся обстановку с коронавирусом во Франции, планы гастролей Большого театра не менялись. Как пояснял Генеральный директор ГАБТа "РГ": "Существуют договоренности, которые нельзя нарушить. Официально эпидемия Всемирной организацией здравоохранения не объявлена, границы не закрыты, люди ездят и выполняют свои обязательства. У нас нет юридической причины для отмены гастролей".

Однако театру пришлось скорректировать афишу гастролей в связи с Указом московского мэра о 14-дневном карантине для тех, кто прилетает из стран со сложной ситуацией по коронавирусу. Чтобы не парализовать работу театра в Москве в связи с предстоящим всем участникам французских гастролей карантином, было принято решение сократить выезжающий состав оркестра и хора, изменив часть названий в афише. Французская сторона на эти изменения согласилась. В результате, вместо заявленных "Мазепы" Петра Чайковского и "Ивана Грозного" Сергея Прокофьева, театр планировал исполнить в Париже "Иоланту" Петра Чайковского и "Сказку о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, а в Тулузе - "Иоланту" и "Евгения Онегина" Чайковского, а также симфоническую программу из сочинений Сергея Рахманинова и Александра Бородина.

По плану, солисты оперы, 90 музыкантов оркестра и 55 артистов хора Большого театра под руководством Тугана Сохиева должны были сегодня вылететь в Тулузу. Однако накануне вечером гастроли в экстренном режиме были отменены. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил ситуацию "РГ":

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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- Вчера, после второго премьерного исполнения "Мазепы" в Большом театре, нам пришло сообщение из Франции об отмене с понедельника всех мероприятий численностью больше 1000 человек. Такое решение принял президент Франции Эммануэль Макрон. Между тем, залы, в которых мы должны были выступать в Тулузе и Париже - по две с половиной тысячи мест. Нам позвонили из Франции наши коллеги и сказали, что отменяют все концерты и спектакли. То есть, мы получили официальный запрет из Франции, и это сразу разрешило ситуацию. В данном случае, это форс-мажор, поскольку есть официальное постановление государства. Всю ночь мы сидели на телефонах, обзванивали, предупреждали артистов, что никуда не вылетаем. Хорошо, что мы успели все отменить, гораздо хуже, если бы мы вылетели и уже на месте узнали эту новость. Макрон специально принял решение в воскресенье вечером, чтобы с утра в понедельник вся машина уже заработала. Нам известно, что Парижская филармония, зал которой рассчитан на 2500 мест, закрылась на неопределенный срок. Газета Le Figaro уже опубликовала эту новость.

От "РГ"

Напомним, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на жизнь оперных театров. В Италии все оперные театры закрылись до 3 апреля, и их финансовый ущерб превышает 10 миллионов евро. В Метрополитен-опера вышло распоряжение, что все артисты, приезжающие из стран с неблагополучной обстановкой с коронавирусом, проходят две недели карантина. Во Франции с сегодняшнего дня вступило в силу постановление об отмене массовых мероприятий численностью больше 1000 человек. С сегодняшнего дня закрылась Парижская филармония.

Культура Театр Танец В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19 Большой театр

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