Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены

Компания Hyundai объявила цены на обновленный Hyundai Creta, о котором рассказала в прошлую пятницу. Итак, после рестайлинга цены на бестселлер сегмента SUV выросли на 3-7 тысяч рублей в зависимости от версий.

Как и прежде, у кроссовера пять комплектаций: Start (от 975 000 рублей), Active (от 1 035 000 рублей), Comfort (от 1 155 000 рублей), Travel (от 1 190 000 рублей) и Style (от 1 500 000 рублей). У топ-версии есть светодиодные фонари, кожаный салон и "Яндекс.Авто".

В техническом плане изменений нет. Автомобиль по-прежнему предлагается на выбор с двумя бензиновыми атмосферными моторами: 1,6-литровым мощностью 121-123 л.с. (от 975 000 рублей) и двухлитровым на 150 л.с. (от 1 215 000 рублей).

Обновленную Creta получится отличить благодаря модернизированной радиаторной решетке и другим 16-дюймовым колесным дискам. Кроме того, покупатель может комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной крышей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Также российский офис Hyundai объявил о выходе новой версии Creta. Это лимитированное исполнение (всего будет выпущено 1000 таких машин), созданное в сотрудничестве с известной рок-группой Би-2.

Такой кроссовер укомплектован двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. и 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод может быть как полным, так и передним. Цена - от 1 460 000 рублей.

Особая версия модели, которая получила название "Больше рока", стала тематическим продолжением специальной серии Hyundai Rock Edition, вышедшей осенью 2019 года, в которую входят кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe.

Кстати, ранее Hyundai объявила цены на модернизированную версию седана Solaris, презентация новинки состоялась 18 февраля на заводе компании в Санкт-Петербурге. Минимальная стоимость машины - 765 000 рублей.