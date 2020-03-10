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10.03.2020 13:03
Рубрика: Дороги

Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Весна - время, когда на дорогах из-за частых перепадов температур образуется опасная гололедица. Увидеть такие места на асфальте довольно сложно: лед абсолютно прозрачный. А потому ничего не подозревающий водитель сильно рискует: автомобиль может занести.

Где именно образуется характерный для межсезонья "черный лед"?

Фото: iStock
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Как уточняет aif.ru, прежде всего, максимально осторожным нужно быть на эстакадах и мостах, а также путепроводах, которые выглядят как дуга. Железобетонные конструкции, в отличие от асфальта, имеют большую теплоотдачу, а потому нагреваются и остывают быстрее. Асфальт на них трескается, образуются выщербины, которые еще больше разрушают дорожное покрытие. Оттаявшая вода ночью быстро замерзает, из-за чего образуется тот самый прозрачный лед.

Еще одно опасное место - низины, где часто образуются туманы. Если ночью температура опускается ниже нуля, дорога покрывается тонким слоем льда. Это может произойти в абсолютно ясную сухую погоду, а потому водитель часто бывает не готов к гололедице.

Также скользкими часто становятся подъемы и спуски на дороге. Солнце нагревает асфальт, вода растекается с обочин на дорожное полотно, а ночью подмерзает. Если на таком склоне забуксует фура, она может выкатиться на встречную полосу. Также опасность грозит водителям, которые резко нажмут на тормоз: их автомобиль легко может занести.

Фото: iStock
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Кроме того, потенциально опасные места, где часто образуется невидимая гололедица - остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и перекрестки, лежачие полицейские. В тех местах, где автомобили часто тормозят, возникает повышенная влажность, которая ночью превращается в тонкий слой льда.

Что делать, если вы попали на "черный лед"? Ни в коем случае не тормозить резко. На спуске или подъеме постарайтесь потихоньку съехать на обочину: гравий и песок вернут автомобилю управляемость.

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