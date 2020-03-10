Новости

Презентация песни Little Big для "Евровидения-2020" откладывается 01:30
США оставят в Афганистане почти 9 тысяч военнослужащих 00:53
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за коронавируса 00:31
Власти Италии посадили на карантин всю страну 00:13
Умер актер из "Ликвидации" и "Исаева" Владимир Михайловский 09.03.2020
Метаморфозы 1960-х: туфли Callie от Bally 09.03.2020
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Канаде 09.03.2020
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии 09.03.2020
"Зенит" не сумел обыграть дома "Уфу" 09.03.2020
Под Воронежем пьяный водитель задавил семью 09.03.2020
Видео: лидер Rammstein покатался на карусели в Припяти 09.03.2020
Федун рассказал, как падение цен на нефть отразится на "Спартаке" 09.03.2020
Глава Ставрополья дал совет вегетарианке, у которой изъяли истощенную дочь 09.03.2020
В Германии появились первые жертвы коронавируса 09.03.2020
В Москве госпитализирована актриса Галина Киндинова 09.03.2020
Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии после выписки 09.03.2020
По "Парку Юрского периода" снимут сериал 09.03.2020
Джим Керри вернется к образу Маски 09.03.2020
Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей 09.03.2020
Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки 09.03.2020
Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7% 09.03.2020
Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов 09.03.2020
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля 09.03.2020
Минприроды предложило обнулить тарифы за раздельный сбор мусора 09.03.2020
Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 09.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 01:30
Рубрика: Культура

Презентация песни Little Big для "Евровидения-2020" откладывается

Текст: Александр Алексеев

Презентация песни Little Big для "Евровидения-2020" откладывается "по неизвестным причинам". Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонтакте, на странице сообщества Евровидение 2020 - ESCWORLDCLUB, со ссылкой на пиар-менеджера группы.

Фото: Little Big/ youtube.com
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение"

Этой информации можно было бы и не верить, но именно 9 марта считалось последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020". А на официальном сайте конкурса и в 00 часов 30 минут 10 марта не были заявлены название трека и видеоклип лишь от двух исполнителей - представительницы Азербайджана Самиры Эфенди и группы из Санкт-Петербурга Little Big. Под их фотографиями фигурировала скупая ремарка: not song yet (то есть "песни пока нет"). Но, возможно, для них было сделано исключение, и уже принято решение о том, что наши участники могут представить свои песни и видео позднее?

Это представляется вполне вероятным, ведь на вечер понедельника, была назначена встреча глав делегаций 41 страны, участвующей в "Евровидении-2020". И, наверняка, на ней обсуждались столь волнующие всех проблемы: проводить ли конкурс без зрителей из-за свирепствующей эпидемии коронавируса, отменить его или проводить в "обычном режиме"?

И поэтому, возможно, на запланированную по регламенту "передачу материалов и документов на российскую песню представителям ЕВС (Европейского Вещательного Союза)" просто элементарно не хватило времени? Ведь со столь сложной ситуацией "Евровидение" за все 65 лет своей истории еще не сталкивалось. Сегодня ночью организаторы были не доступны для комментариев. Будем ждать развития событий.

Кстати

В "Евровидении-2020" участвует 41 страна. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

Культура Музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году