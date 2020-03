Презентация песни Little Big для "Евровидения-2020" откладывается "по неизвестным причинам". Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонтакте, на странице сообщества Евровидение 2020 - ESCWORLDCLUB, со ссылкой на пиар-менеджера группы.

Этой информации можно было бы и не верить, но именно 9 марта считалось последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020". А на официальном сайте конкурса и в 00 часов 30 минут 10 марта не были заявлены название трека и видеоклип лишь от двух исполнителей - представительницы Азербайджана Самиры Эфенди и группы из Санкт-Петербурга Little Big. Под их фотографиями фигурировала скупая ремарка: not song yet (то есть "песни пока нет"). Но, возможно, для них было сделано исключение, и уже принято решение о том, что наши участники могут представить свои песни и видео позднее?

Это представляется вполне вероятным, ведь на вечер понедельника, была назначена встреча глав делегаций 41 страны, участвующей в "Евровидении-2020". И, наверняка, на ней обсуждались столь волнующие всех проблемы: проводить ли конкурс без зрителей из-за свирепствующей эпидемии коронавируса, отменить его или проводить в "обычном режиме"?

И поэтому, возможно, на запланированную по регламенту "передачу материалов и документов на российскую песню представителям ЕВС (Европейского Вещательного Союза)" просто элементарно не хватило времени? Ведь со столь сложной ситуацией "Евровидение" за все 65 лет своей истории еще не сталкивалось. Сегодня ночью организаторы были не доступны для комментариев. Будем ждать развития событий.

Кстати

В "Евровидении-2020" участвует 41 страна. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.