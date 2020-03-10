Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Костромой

Суд в Костроме удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в похищении второклассницы в городе Нея Костромской области.

- Ходатайство следователя по особо важным делам об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом. Мужчине предъявлено обвинение в похищении ребенка, он арестован на время предварительного следствия сроком на два месяца, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Ольга Вакурова в ответ на запрос "РГ".

С заявлением о пропаже восьмилетней школьницы родители обратились в полицию 4 марта. По дороге из школы второклассница зашла на работу к отцу, а затем направилась домой, но до дома так и не дошла.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники региональных управлений Следственного комитета и МВД, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", ресурсного Центра поиска пропавших людей, областной службы спасения, администрации города Неи, местные жители.

Найти девочку живой удалось благодаря показаниям случайных свидетелей во время неотложного обыска в доме 36-летнего местного жителя, занимавшегося частным извозом. По версии следствия, 4 марта, проезжая на машине по городу, подозреваемый увидел девочку на обочине дороги, остановил автомобиль и затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся. Украденную девочку он привез к себе домой и спрятал в в диване.

Ребенка осмотрели медики. Не обнаружив телесных повреждений, они передали ребенка родителям. Девочка была сильно напугана, с ней работал психолог.

В отношении предполагаемого похитителя в СК возбудили дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Во время следственных действий задержанный рассказал и показал, как он заталкивал ребенка в багажник. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.