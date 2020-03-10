Эвакуированные из КНДР дипломаты отправились из Владивостока в Москву

Российские и иностранные дипломаты, которые накануне спецрейсом прилетели из столицы КНДР, Пхеньяна, во Владивосток, отправились в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство МИД во Владивостоке.

На борту самолета находились 80 человек - дипломаты и члены их семей, среди них 13 россиян. Все они покинули КНДР на время карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

По информации министерства, в связи с карантином в Пхеньяне приостановили работу дипломатические миссии Германии, Франции и Швейцарии. Также из страны выехали польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине.

Напомним, КНДР объявила о вводе национальной чрезвычайной карантинной системы для предотвращения распространения коронавируса. В феврале отменили рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР и Air Koryo Пхеньян - Владивосток. Приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.