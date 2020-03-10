В Хабаровском крае собрали гуманитарную помощь для китайцев

В Хабаровском крае собрали 56 коробок с гуманитарной помощью для жителей КНР. В региональном отделении Красного Креста сообщили, что она отправится в город Ухань, где в конце декабря прошло года зафиксировали первую вспышку коронавирусной инфекции.

"Гуманитарную помощь мы собирали в течение месяца, примерно с середины февраля", - сообщил представитель благотворительной организации ТАСС.

На призыв о помощи откликнулись как предприятия, так и обычные люди. Пожертвования поступали не только от местных жителей, но из других регионов, в том числе из Москвы.

В Китай отправятся медицинские халаты, шапочки, перчатки, бахилы, антисептические средства. Посылку передадут через генерального консула КНР в Хабаровске.

Отметим, что, согласно последним данным, Ухань - единственная точка в Китае, где за последние сутки выявили новые случаи заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 8,8 тысячи человек. Скончались больше трех тысяч человек, многие от обострения хронических заболеваний, почти 60 тысяч пациентов бороли болезнь.

Коронавирус выявляли уже более чем в 100 странах мира. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Южной Корее, Италии и Иране.