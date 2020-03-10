На Ставрополье осудили медсестру, заразившую пациентов ВИЧ

В Ставропольском крае завершился судебный процесс над старшей медсестрой больницы в Буденновске, по вине которой пять пациентов заразились ВИЧ-инфекцией.

Согласно данным на сайте Буденновского городского суда, приговор в отношении медработника был вынесен 10 марта. Судили ее по части первой статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Заседание проходила в закрытом режиме. Осужденную приговорили к исправительным работам на срок 10 месяцев. В течение этого времени у нее удержат 10 процентов зарплаты в доход государству. Также женщину лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 1,5 года.

Напомним, этот случай произошел в июле 2018 года. Тогда халатность медицинского персонала привела к тому, что пять человек заразились ВИЧ, в том числе трое детей 2017 и 2016 годов рождения. Произошло это из-за многократного использования одноразового шприца. Инцидент случился в краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске. Как выяснилось, одноразовый медицинский шприц сначала использовали для больного ВИЧ, а потом еще для нескольких пациентов.

Как тогда заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, все виновные в заражении пациентов ВИЧ в медучреждении Буденновска понесли наказания.