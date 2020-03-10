Экс-министр МВД Коми останется под стражей до 17 апреля

Верховный суд Республики Коми во вторник отклонил апелляционную жалобу бывшего министра МВД Виктора Половникова. Он пытался оспорить продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как подтвердили "РГ" в пресс-службе регионального Верховного суда, экс-глава министерства внутренних дел останется под стражей до 17 апреля 2020 года.

"РГ" уже писала о том, что Виктора Половникова подозревают в коррупционном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Посредником, как считают в следствии, выступал бывший руководитель ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Он, кстати, освобожден из-под стражи под домашний арест.

Министр МВД Виктор Половников уволен со службы. Расследование уголовного дела продолжается.