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10.03.2020 18:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль в Архангельске соберет театры из России, Абхазии и Польши

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске с 10 по 19 мая в седьмой раз пройдет международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова "Родниковое слово".

Как сообщили в Архангельском театре драмы, по традиции на фестивале будут представлены постановки по классической и современной русской прозе. Особое внимание "Родниковое слово" уделяет творчеству писателя Федора Абрамова, родившегося в архангельской деревне Веркола. В феврале этого года Поморье и вся литературная Россия отметили 100-летний юбилей мастера слова.

Фото: Виктор Васильев /МДТ - Театр Европы
В Петербурге 100-летие Абрамова отметили спектаклем "Братья и сестры"

- Безусловно, эта дата вдохновила театры страны на новые постановки по Федору Абрамову, - подчеркнул главный режиссер Архангельского театра драмы Андрей Тимошенко. - И в очередном фестивале "Родниковое слово" будет участвовать больше спектаклей по произведениям писателя, чем обычно. Это "Были-небыли" Северодвинского театра драмы, "Мамониха" от коллег из Котласа, "Деревянные кони" Архангельского молодежного театра и две наши премьеры - "Сарафан" и "Пряслины. Две зимы и три лета".

Постановка "архдрамы" по роману о Пряслиных режиссера Владимира Хрущева, премьера которой состоится 21 марта, представит современный взгляд на абрамовских героев.

- На презентации видеокниги по роману "Братья и сестры" в "Российской газете", в которой мне довелось участвовать, развернулась дискуссия о творчестве Абрамова, - рассказал директор театра Сергей Самодов. - Региональный ли он автор или всероссийский? Отмечалось, что это писатель мирового масштаба. На него навесили ярлык "деревенщика". Но деревня в произведениях Абрамова - лишь место действия, созданный им особый мир. На самом деле он копает гораздо глубже: человеческие взаимоотношения, моральный выбор, принятие решения - все то, что изучает мировая литература. Наш новый спектакль по "Пряслиным" как раз об этом, а не о лубочной деревне.

Всего на участие в фестивале "Родниковое слово" поступило более 50 заявок со всех концов страны и из-за рубежа. Из них отобрали 17 спектаклей 15 театров. География - Архангельск, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Челябинск и другие города страны, а также Абхазия и Польша.

- Все отобранные спектакли, на мой взгляд, великолепны. В их числе - блестящий "Лавр" петербургского театра на Литейном, "Алексей Каренин" Челябинского театра драмы, вошедший в лонг-лист "Золотой маски", "Господа Головлевы" Рязанского ТЮЗа, кукольный спектакль из Польши "Мастер и Маргарита", "Хаджи-Мурат" из Абхазии и другие работы. А на закрытии фестиваля зрители увидят ярчайший спектакль современности - "Евгений Онегин" театра имени Вахтангова, - перечислил Андрей Тимошенко.

По словам Сергея Самодова, закрытие фестиваля станет в Архангельске общегородским праздником. Церемония награждения победителей впервые пройдет под открытым небом, на площадке перед театром драмы.

- Наш фестиваль ставит две задачи - расширить зрительский опыт архангельской публики и привлечь гостей из других регионов. Приедет ли, к примеру, театрал с Дальнего Востока специально на "Родниковое слово" в Архангельск? Пока мы успешно решаем первую задачу, но стараемся и создавать события, интересные для всей России. Приезд театра Вахтангова - из их числа. Он должен был показывать "Евгения Онегина" в Китае и Южной Корее, но из-за коронавируса зарубежные гастроли отменились, и теперь знаковый спектакль увидят в Архангельске, - сообщил Сергей Самодов.

В рамках внеконкурсной программы в Абрамовском зале театра пройдут лекции, мастер-классы и встречи с северными писателями.

"Российская газета" является информационным партнером фестиваля "Родниковое слово".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск 100-летие писателя Федора Абрамова

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