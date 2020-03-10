Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны

Московский международный автомобильный салон (ММАС) в нынешнем году может не состояться. Судьбу крупного отраслевого мероприятия, которое традиционно проводили в столице в четные годы, определят до конца весны.

- В текущей ситуации всеобщей турбулентности глобальной цепочки производственно-экономических связей не представляется возможным делать какие-либо конкретные заявления. Надеюсь, что ясность наступит до конца весны, - сообщил "РГ" директор выставки Петр Тутарашвили.

Главным негативным фактором он назвал ситуацию с коронавирусом, из-за которой, с одной стороны, у некоторых автопроизводителей наблюдаются производственные разрывы, а с другой, уже отменен или перенесен ряд автосалонов по всему миру. В качестве примера собеседник "РГ" привел выставки в Женеве, Пекине, Бангкоке и Загребе. Кроме того, в России отменены крупные международные экономические форумы в Сочи и Санкт-Петербурге.

- В данный момент идет работа и обсуждение всех аспектов на рабочих встречах. Основная проблема в том, что ясности пока нет. На вышесказанное также накладывается продолжающееся снижение продаж на российском авторынке, лишь укрепляя неопределенность, - подчеркнул Петр Тутарашвили.

Отметим, что в международном календаре автовыставок за ММАС-2020 зарезервированы даты с 26 августа по 6 сентября. Но с оговоркой - о том, что проведение мероприятия еще должно быть подтверждено. В то же время в календаре событий Выставочного центра "Крокус Экспо", где и проводят эти выставки, мотор-шоу не значится.

Напомним, последний Московский автосалон прошел в 2018 году. По официальным данным, выставку посетило более 565 тысяч человек. Самый крупный стенд был у Kia, наибольшее число моделей представил АвтоВАЗ. В рамках мероприятия состоялись мировые премьеры седана Aurus Senat и лимузина Aurus Senat Limousine, концепта Lada 4x4 Vision, кросс-купе Renault Arkana.

В 2020-м, по слухам, именно на ММАС могли бы представить внедорожник Aurus и Lada Largus FL.