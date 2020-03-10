Турчак назвал досрочные выборы в ГД логичным шагом

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал поправку о досрочных выборах в Госдуму логичным и правильным шагом.

"Это будет в первую очередь честно по отношению к нашим гражданам", - сказал он. Ведь поправки в Конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную Думу, отметил Турчак.

По его словам, "Единая Россия" уже работает над новой народной программой. "У нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям", - сообщил Турчак.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму. В тексте его поправки в частности указано, что Госдума седьмого созыва в связи с принятием изменений в Конституцию "вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной думы данного созыва".

Ожидается, что сегодня президент России Владимир Путин после 15:00 приедет в Госдуму и выступит перед депутатами в связи с новыми поправками в Конституцию.