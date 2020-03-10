Путин выступит в Госдуме по поправкам в Конституцию

Днем 10 марта президент России Владимир Путин лично приедет в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами насчет новых поправок в Основной закон.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал РИА Новости, что сообщил президенту о предложениях парламентариев по поправкам в Конституцию и о состоявшемся обсуждении. Напомним, что депутаты внесли поправки о досрочных выборах и обнулении числа президентских сроков.

"Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 15:00", - заметил Володин.

Ранее о том, что в ближайшее время президент России сообщит о своем отношении к этим инициативам, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.