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Видео: Блогер не смог сломать смартфон Xiaomi Mi Note 10

Текст:   Богдан Бобров
10.03.2020,  
17:07
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале JerryRigEverything блогер Зак Нельсон опубликовал очередное видео, в котором он с присущим ему хладнокровием устроил стресс-тест смартфону Xiaomi Mi Note 10.

В начале было проверено на прочность стеклянное покрытие Gorilla Glass 5 - заметные царапины на нем появились только на отметке семь по специальной десятибалльной шкале Мооса, что можно считать неплохим результатом.

Примечательно, что дактилоскопический датчик продолжил нормально функционировать, и разблокировать устройство удалось даже после того, как была сильно повреждена соответствующая область на экране.

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"Испытание огнем" девайс выдержал стоически, и дисплей вернулся к своему нормальному состоянию после 30 секунд нагревания бытовой зажигалкой.

Самое главное - с экстремальным "тестом на сгибание" Xiaomi Mi Note 10 справился на отлично, у автора ролика не получилось повредить гаджет. Для сравнения - пару лет назад в одном из своих видео этот же блогер голыми руками сломал iPad Pro.

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Фото: apple.com
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