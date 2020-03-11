Артисты Новой оперы представят современную версию "Фауста"

В Доме-музее Скрябина 26 марта представят оперу "Ангел, я и Мефистофель" по мотивам "Фауста" Гете. Новая, не похожая на своих классических предшественников, постановка шагает в ногу со временем - действие происходит в наши дни. В партии Мефистофеля выступит молодой певец Василий Фунтиков (бас), партию Ангела исполнит Михаил Новиков (тенор), а в роли Маргариты зрители услышат Наталью Кириллову (меццо-сопрано). Все они - артисты Новой оперы.

Накануне премьеры "Российская газета" поговорила с драматургом, автором либретто Ириной Шаниной и композитором Татьяной Шатковской.

Расскажите, в чем новизна постановки?

Ирина Шанина: Новизна во многом. Во-первых, все, что до этого писалось на тему контракта человека с дьяволом, писалось мужчинами. У нас - женский взгляд на историю. Второй момент - с XVI столетия много чего изменилось. И положения женщины в обществе эти изменения особенно коснулись.

Нужно ли перечитать "Фауста" перед премьерой? И вообще, услышим ли мы его?

Ирина Шанина: Нет, не услышите, только разговоры о нем. Наша история - и здесь есть сходство с "Фаустом" Гете - тоже начинается с пари. Добро (Ангел) и Зло (Мефистофель) спорят на душу Маргариты. И вот тут зрителя поджидает первый сюрприз. Добро ведь всегда скучновато в операх, у зла партии эффектнее. У нас Добро совсем не скучное.

Знаете, я оперу люблю за то, что там все сразу понятно. Нет вот этих "авторское кино", "не для всех" - там все и для всех. Злодей - сразу понятно, что он злодей. Герой - сразу понятно, что он герой. Вот такая простота. Есть, конечно, и глубокие смыслы, но это уже люди считывают вторым и третьим слоем.

Мефистофелю в современных условиях и легче, и одновременно труднее. С одной стороны, люди другие, они знают больше - сейчас очень трудно поймать человека. С другой - проще овладеть толпой. Он поет: "век технологий низвел искусство наше до простого ремесла".

В опере Маргарита станет главной героиней?

Ирина Шанина: Да, но эта не та Маргарита. Это наша современница, попавшая в непростую ситуацию. Главное отличие: Маргарита у Гете (да и у всех, кто писал на эту тему) - это объект, у нас Маргарита субъект. Она принимает вызов, прекрасно понимая, чем это может закончиться.

Наша Маргарита - она другая. Она не совершала никаких злодеяний, в отличие от той, классической. Та Маргарита совершила два преступления, которые сейчас уголовным кодексом трактуются вполне однозначно.

Маргарита очень решительная, амбициозная, смелая и умеет рисковать. Это человек, который не боится пройти по краю. У нее жесткий внутренний стержень. Поэтому с первых же минут встречи Маргариты и Мефистофеля история начинает разворачиваться иначе.

Как ведут себя Мефистофель и Ангел в ХХI веке?

Ирина Шанина: Добро и зло попадают в век технологий, но основное остается неизменным - Мефистофель всячески искушает, Ангел же - пытается предотвратить, предостеречь. У них есть аккаунты в социальных сетях. Увидев фото Мефистофеля с Фаустом, Маргаритой, Еленой Прекрасной, Ангел ставит ему "лайк". Мефистофель говорит: "Готов ответить тем же". Ангел отвечает: "Аккаунт есть, но фото я не размещаю: у нас не одобряют, считается гордыней".

Какие музыкальные стили будут сопровождать героев?

Татьяна Шатковская: Здесь получается такой микс стилей, которые вступают друг с другом в диалог. Что касается Ангела, то мы с Ириной решили, что это не будет прогнозируемая для этого образа светлая "барочная" музыка. А будет рок-н-ролл 60-х. Вот такое шокирующее слияние.

А у Мефистофеля яркая, мелодичная музыка, даже сладострастная, он ведь всех нас обманывает. Вообще писать отрицательные образы гораздо легче. И я бы сказала, что интереснее, интригующе. Зло - привлекательно, оно искушает нас всех. Это такая "красивая" музыка, которая своими интонациями цепляется в уши и застревает там, но при этом является абсолютнейшим злом.

Музыка Маргариты - местами в духе барокко, а местами является аллюзией на танцевальные композиции 20-30-х годов ХХ века.

Трагедия обычно заканчивается печально. Оперу вы отнесли к интеллектуальной комедии. Стоит ли ждать счастливый финал?

Ирина Шанина: Я считаю, что о серьезных вещах можно и нужно говорить легко и весело. И ни в коем случае, мне кажется, современного зрителя не надо пугать и быть назидательным. Надо предлагать легкую историю, а какие смыслы он прочитает, зависит от него самого. В конце - будет победа Добра. Временная, конечно. Потому что противостояние Добра и Зла - это и есть жизнь.