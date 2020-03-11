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11.03.2020 13:37
Рубрика: Происшествия

Бывший оперативник по делу журналиста Голунова оставлен в СИЗО

Текст: Иван Петров
Московский городской суд отклонил жалобу защиты и признал законным арест бывшего полицейского Максима Уметбаева. Фигурант в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в совершении нескольких преступлений - "превышение должностных полномочий", "фальсификация доказательств" и "незаконный оборот наркотиков". Уметбаев, по версии следствия, был в составе группы оперативников, подбросивших журналисту Ивану Голунову наркотики.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Решение об избрании меры пресечения в отношении Максима Уметбаева оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила судья в среду решение.

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания Уметбаев принес извинения Ивану Голунову. По его словам, он рад общественному резонансу, который помог журналисту выйти на свободу.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Адвокат просил смягчить меру пресечения Уметбаеву и отпустить его под домашний арест. По словам защитника, фигурант признал, что совершил действия, которые превысили его должностные полномочия, а именно, нанес пощечину журналисту. "Данных же о фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и обороте наркотиков Уметбаев отрицает, указанных действий он не совершал", - пояснил на заседании адвокат Сергей Королев.

Сегодня суд рассмотрит жалобы на арест и других бывших полицейских, проходящих по делу о незаконном уголовном преследовании журналиста Голунова.

В конце января Басманный суд г. Москвы отправил в следственный изолятор на срок до 29 марта пятерых бывших полицейских. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Впоследствии Коновалова, единственного признавшего вину и давшего показания на соучастников, перевели под домашний арест.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову

Журналист зарегистрированного в Латвии интернет-издания Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Почти сразу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

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