СК просит суд арестовать экс-полицейских по делу Голунова

"В суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Коновалова, Акбара Сергалива, Игоря Ляховца, Романа Феофанова и Максима Уметбаева", - рассказали в Басманном суде.

Пятерых бывших борцов с наркотиками задержали днем ранее. В среду их весь день допрашивали в Следственном комитете России.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. В июне 2019 года, по данным следствия, вышеуказанные сотрудники полиции с целью незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а позже и в квартиру. Тем самым полицейские сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. Кроме того, подложенные потерпевшему наркотики ранее были незаконно приобретены самими полицейскими, после чего незаконно хранились и перевозились.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Почти сразу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

19 декабря 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что по факту незаконного задержания журналиста Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком этого дела, глава государства ответил, что "такой информации пока нет".