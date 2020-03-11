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11.03.2020 10:32
Рубрика: Экономика

ЦБ может впервые за 9 месяцев отказаться от снижения ставки

Текст: Георгий Панин
На следующей неделе (20 марта) состоится заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Специально для "Российской газеты" Елена Автомонова, операционный директор РокетБанка, рассказала какие действия ждать от регулятора по ставке в связи с обвалом цен на нефть.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

- До срыва сделки ОПЕК+ рынки закладывали снижение ставки на 0,25 базисных пункта. Такое снижение должно было стать ответом на возрастающие риски замедления экономики торговых партнеров России из-за коронавируса и снижение инфляции в двух первых месяцах этого года.

Фото: iStock
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С учетом падения цен на нефть и ростом курса доллара годовые значения инфляции возрастут, по нашим оценкам, на 1-1,5 процента в годовом исчислении. Что делает снижение ставки маловероятным, более того на повестку дня выходит вопрос: "Не начнет ли ЦБ повышать ставку, чтобы не допустить массовый выход из ОФЗ нерезидентов и покупку валюты игроками рынка?".

Такие меры могут оказаться избыточными, поэтому нет никаких сомнений, что ЦБ откажется от этих шагов до тех пор, пока цены на нефть не уйдут ниже 30 долларов за баррель. 20 марта на Совете директоров ЦБ могут договориться о дополнительных мерах по смягчению кредитно-денежной политики, но ключевую ставку оставят без изменений - 6 процентов годовых.

Что касается валютного рынка, то 72 рубля за доллар - цена равновесия при цене нефти в 36 долларов за баррель. На быструю стабилизацию рынка надеяться не приходится. Значит, курс рубля будет волатильным: от 72 до 84 при ценах на топливо в 30-40 долларов.

Справка "РГ"

На последнем заседании Банк России ключевая ставка была снижена до 6 процентов годовых. Это уже шестое уменьшение ставки подряд.

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