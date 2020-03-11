Клишас: КС даст ответ на запрос по поправке Терешковой в течение 7 дней

Конституционный суд РФ должен рассмотреть запрос о соответствии Основному закону поправки депутата Валентины Терешковой в течение семи дней после его получения, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение", - сказал он РИА Новости.

Напомним, в среду Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправках в Конституцию. Одна из них, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предусматривает возможность для действующего президента баллотироваться на новый срок. Накануне вопрос обсуждался в нижней палате с участием главы государства.

Владимир Путин заявил, что применение этой нормы возможно, если Конституционный суд признает ее соответствующей Основному Закону, а граждане - поддержат на общероссийском голосовании 22 апреля.