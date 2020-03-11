Nissan решил "развестись" с Renault и Mitsubishi

Информагентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщает, что Nissan может выйти из фонда венчурного капитала Альянса. Причина - желание минимизировать расходы.

Окончательное решение о выходе из фонда Alliance Ventures будет принято японским автопроизводителем до конца этого месяца.

Предполагается, что спокойствие было нарушено ещё одним членом Альянса - Mitsubishi, который, по неподтверждённым данным, выразила намерение прекратить отчисления в фонд, созданный для накопления инвестиций в передовые разработки.

Представитель Mitsubishi заявил, что подобного решения компания не принимала. Nissan назвал все слухи спекуляцией чистой воды.

На фоне кризиса Nissan после ареста Карлоса Гона и его пророчества о скором банкротстве компании, желание сэкономить таким образом выглядит вполне логичным. Ситуацию, напомним, обостряет эпидемия коронавируса: китайский авторынок переживает колоссальное падение. В феврале объёмы продаж новых машин сократились на 92%, конкретно у Nissan - на 80%.