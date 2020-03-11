Нью-йоркский автосалон отменен из-за коронавируса

Перед угрозой распространения коронавируса отступил очередной крупный международный автосалон, на этот раз нью-йоркский.

Ранее по той же причине международный автосалон в Пекине был перенесен с февраля на конец апреля, а запланированное к проведению в начале марта мотор-шоу в Женеве и вовсе было отменено за четыре дня до открытия.

Таким образом старт юбилейного - 120-й автосалона в Нью-Йорке - перенесен с 10 апреля на 28 августа. Устроители в официальном коммюнике выразили сожаление по поводу этому поводу, и подчеркнули приоритет здоровья и благополучия участников и посетителей выставки.

В штате Нью-Йорк, в котором ежегодно с 1900 года проходит автосалон, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний, зарегистрировано 142 случая заболевания коронавирусом COVID-19, 22% от всех случаев заболевания в стране.