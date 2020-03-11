Новая Hyundai Elanta готова порвать все шаблоны. Первые изображения

Hyundai Elantra нового поколения дебютирует 17 марта 2020 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в пресс-службе корейского автопроизводителя, опубликовав несколько тизеров новинки.

Hyundai Elantra седьмого поколения создана на новой платформе, а дизайн выполнен в концепции параметрического дизайна, который предполагает создание сложных форм, нередко вдохновлённых природой. Если взглянуть на тизер, то рельеф боковой поверхности седана действительно имеет сложные выштамповки с острыми краями, перекликающимися с элементами фронтальной части и кормы. В компании отметили, что тем самым Elantra бросает вызов сложившимся устоям в автомобильном дизайне.

В салоне - минимализм, который тем не менее выглядит довольно дружественным как к водителю, так и к пассажиру. Можно отметить сдвоенные дисплеи приборной панели и мультимедиа, кокпит водителя, образованный вставками в двери, торпедо и центральном тоннеле и руль с довольно странным дизайном.

В моторную гамму новинки войдут турбированные двигатели объёмом 1.2 и 1.6 литра, также Elantra будет представлена в гибридных модификациях.

В России модель шестого поколения можно купить начиная от 1 074 000 рублей.

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