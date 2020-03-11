Президент поставил задачу правительству и ЦБ минимизировать негативные явления для граждан, связанные с ситуацией в мировой экономике. Об этом он заявил на встрече с инвесторами. Владимир Путин также отметил, что турбулентные процессы на мировых рынках создают не только проблемы, но и возможности. По его оценке, Россия пройдет этот период достойно и спокойно, есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из ситуации более окрепшими.

На разговор пригласили шесть бизнесменов, из чиновников - председателя правительства Михаила Мишустина и помощника президента Максима Орешкина. Встреча планировалась еще до того, как начались турбулентные процессы на мировых энергетических, а затем и на фондовых и валютных рынках, но тем она будет полезнее и интереснее, заметил Владимир Путин. У правительства и Центробанка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости, уверен он.

Президент напомнил то, что уже заявил накануне в Госдуме: "Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно". И есть все шансы, что ключевые отрасли производства выйдут из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к очень серьезной конкурентной борьбе, заявил Путин. Это должно отразиться позитивным образом на всей российской экономике, добавил он.

"Задача правительства и ЦБ - чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане не почувствовали их на себе", - пояснил глава государства. "Мы со своей стороны будем делать все, чтобы... создать условия для вашей работы, гарантировать вложения, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур", - заверил он инвесторов. Создаются не только проблемы, но и дополнительные возможности, продолжил Путин и высоко оценил то, что приглашенные бизнесмены вкладывают именно в высокотехнологичные сферы. Это важно для реализации стратегических целей с точки зрения перевода экономики на инновационные рельсы.

У правительства и Центробанка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости

Ситуацию волатильности на мировых фондовых рынках премьер-министр Михаил Мишустин назвал непростой, но заверил: правительство с ЦБ делает все необходимое для стабилизации. Сформирована комиссия по повышению устойчивости экономики. Кризис - это время возможностей для эффективных инвесторов и грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления, считает Мишустин. И именно сейчас очень важно создать в России условия для работы венчурных фондов. Уже сегодня кабмин рассмотрит законопроект о защите и поощрении капиталовложений - это гарантирует безопасность инвестиций, поможет снизить риски, сформировать более длительные бизнес-планы и укрепить интерес к работе в нашей стране.

Один из крупнейших российских инвесторов в интернет-компании Леонид Богуславский призвал пропагандировать отечественное предпринимательство. Бизнесмен заметил, что основы мировой экономики закладывают технологические гиганты Америки и Китая. "Недостаточно делать отдельные проекты - надо запустить массовое технологическое предпринимательство... и громко об этом говорить", - убежден он. Также нужно проектно усилить поддержку информтехнологий в целом ряде отраслей, увеличить количество венчурных фондов и обеспечить комфортную среду инвесторам. Богуславский предложил создать центры высоких технологий в Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. Вокруг них будет строиться образовательная экосистема. А также призвал создать исследовательские лаборатории в армии для способных новобранцев. "Мы это делаем в Анапе", - заметил Путин и еще сказал, что "Сириус" делает первые шаги, но как раз там будет создаваться образовательная экосистема. Бизнесмен настаивал, что нужно "не точечно", центров должно быть несколько, и глава государства с этим был согласен.

Венчурный инвестор Александр Галицкий предложил создавать "фонды в фондах". На вопрос президента, что это такое, бизнесмен пояснил, что когда несколько компаний входят в холдинг и определяют стратегию - что нужно развивать. Например, сделать более современной строительную индустрию: управляющая команда привлекает деньги от "фонда фондов" и других участников, и потом вкладывает. "Это корректировка того, что я предлагал - чтобы наши крупные компании создавали фонды", - прокомментировал Путин и добавил, что на практике возникают противоречия: "Очень трудно будет убедить коллег собраться создать какой-то фонд. Но я вас услышал".

600 млрд рублей составит объем инфраструктурного фонда, который запускает Российский фонд прямых инвестиций

Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож считает, что нужно сформировать среду, чтобы генераторы продукта чувствовали себя хорошо. И это не только удобства, но и большая перспектива - то, что манит любого ученого. "Мы должны создавать конкурентные технологические бренды родом из России", - призвал он. Волож подчеркнул, что сейчас конкуренция стала регуляторной: в США можно ездить по городам в машине без водителя, а в России не позволяет регулирование.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в этом году заработает программа по инвестициям в венчурные фонды. По поручению президента и решению правительства создается инфраструктурный фонд объемом до 600 млрд рублей, который позволит запустить низкорентабельные проекты, причем большую часть средств дадут частные инвесторы. "Несмотря на внешнюю турбулентность, безусловно, наши инвесторы планируют активно инвестировать в Россию... Видят, что Россия проходила многие сложные ситуации и раньше, и пройдет эту тоже", - заключил он.

Между тем

Президент обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом.

В среду Владимир Путин встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. "Вы человек опытный", - заметил президент и выразил надежду, что собеседник использует этот опыт на новой должности и выстроит ритмичную работу. И что все намеченные планы будут реализовываться.

Много планов по борьбе с террористической и наркоугрозой, продолжил Владимир Путин. Впереди праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, также сказал он. В этом году председательство в ОДКБ перешло к России, поэтому сотрудничество будет более тесным, отметил президент.

"Такие встречи очень важны", - сказал Станислав Зась. Генсек ОДКБ заметил, что он уже два с половиной месяца в должности, но "никакого ощущения растерянности нет". "Есть понимание, что нужно делать. Есть, слава Богу, с кем делать", - добавил он.

Зась заметил, что есть одна проблема, характерная для всех международных организаций - это разные уровни подготовки работников. После чего разговор продолжился без журналистов.