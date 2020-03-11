Новости

Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет" 13:25
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса 13:24
Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал 13:22
Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний 13:20
Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля 13:17
Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами 13:13
На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей 13:08
В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию 13:07
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС 13:03
Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США 12:59
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло 12:53
Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб 12:52
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина 12:50
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов 12:49
Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии 12:48
Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль 12:43
На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты 12:41
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров 12:39
Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом 12:35
"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний 12:32
В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду 12:31
США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400 12:30
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах 12:28
116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи 12:13
Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 12:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина

Текст: Максим Домчев

Московский хоккейный клуб ЦСКА на время приостановил продажи билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

Фото: РИА Новости
Стали известны первые четвертьфиналисты плей-офф КХЛ

"В связи с указом мэра Москвы мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина. Волноваться нет смысла. Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды", - говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Также невозможно купить билет на сайте московского "Спартака" на шестой матч серии против "Динамо". В разделе "Билеты" на официальном сайте клуба нет ни одного матча, на который можно было бы заказать заветный квиток.

В среду КХЛ, как уже сообщала "РГ", проведет совещание, по итогам которого станет понятно каким образом московские клубы будут проводить домашние матчи, учитывая запрет, установленный до 10 апреля.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы