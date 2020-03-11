ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА на время приостановил продажи билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

"В связи с указом мэра Москвы мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина. Волноваться нет смысла. Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды", - говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Также невозможно купить билет на сайте московского "Спартака" на шестой матч серии против "Динамо". В разделе "Билеты" на официальном сайте клуба нет ни одного матча, на который можно было бы заказать заветный квиток.

В среду КХЛ, как уже сообщала "РГ", проведет совещание, по итогам которого станет понятно каким образом московские клубы будут проводить домашние матчи, учитывая запрет, установленный до 10 апреля.