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11.03.2020 20:16
Рубрика: Легковые авто

Рейтинг самых популярных авто Москвы неожиданно возглавил кроссовер

Текст: Юрий Зубко

Самым популярным автомобилем столицы по итогам февраля неожиданно стал не "бюджетник", а кроссовер - Nissan Qashqai. Как утверждают аналитики агентства "Автостат.Инфо", продажи японского SUV в минувшем месяце составили 1318 автомобилей - это 427% больше результата прошлого года (250 машин).

А вот на втором месте расположилась модель куда попроще - Volkswagen Polo показал прирост продаж на 30% в годовом сравнении. Тройку лучших замыкает Kia Rio - 663 авто (+22%). И только на четвертой позиции находится Hyundai Creta. Результат "корейца" - 616 кроссоверов. Топ-5 замыкает Toyota Camry - 471 проданный седан (+10,8%).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Далее идут Volkswagen Tiguan - 448 авто (-0,2%), Skoda Octavia - 437 авто (+3,6%), Hyundai Solaris - 427 авто (-15,6%), Toyota RAV4 - 425 авто (+69%) и Nissan X-Trail - 390 авто (+1,8%).

Всего же в феврале в Москве было продано 16 030 новых автомобилей (+9%). За два месяца дилеры реализовали 29 680 машин (8,8%).

Как ранее сообщала "РГ", после двух месяцев роста российский авторынок в феврале снова вернулся к падению. По прогнозам экспертов, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2020 года снизятся на 2,1% по сравнению с 2019 годом - до 1,72 млн машин.

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#Toyota #Volkswagen #Kia #Skoda #Nissan