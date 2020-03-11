"Салават Юлаев" выиграл серию у "Авангарда" и сыграет с "Ак Барсом"

Уфимский "Салават Юлаев" стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, выиграв в шести матчах у "Авангарда".

В шестом поединке серии уфимцы принимали "Авангард" на своей площадке. Уже в первом периоде "Салават Юлаев" забросил две шайбы в ворота омичей. Отличились Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен.

После перерыва гостям удалось размочить счет стараниями Александра Яремчука, успевшего добить шайбу в ворота. Но этот успех стал для "Авангарда" последним в матче.

Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов забросили по шайбе и помогли своему клубу выйти в следующий раунд плей-офф.

Тут уфимцев ждет принципиальный соперник - казанский "Ак Барс", ставший сильнейшим на Востоке в регулярке. Наверняка "зеленое" дерби станет одним из самых интересных и упорных на этой стадии. В другой паре сыграют "Барыс" и "Сибирь".