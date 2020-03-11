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11.03.2020 15:21
Рубрика: В мире

Почему заражается так много чиновников в Европе и США

Текст: Евгений Шестаков
В среду список высокопоставленных чиновников, заболевших коронавирусом, пополнился еще одной знаковой фигурой. В самоизоляцию отправилась заместитель министра здравоохранения Альбиона Надин Доррис. Женщина почувствовала себя плохо еще в пятницу, но не посчитала нужным отменять намеченные встречи. В результате она "засветилась" и в родном ведомстве, и в парламенте, где активно общалась с коллегами и депутатами, не подозревая о своей болезни. А затем на приеме по случаю Международного женского дня с энтузиазмом пожимала руку премьеру Борису Джонсону. Теперь, когда диагноз у Доррис подтвердился, всем, с кем она встречалась, предстоит пройти тест на вирус. Причем, как признают специалисты, совершенно не ясно от кого заразилась сама замминистра. Но, если, гипотетически, у британской чиновницы, в силу ее должности, шансы заразиться коронавирусом все же были повышенными, то у министра культуры Франции Франка Риестера в последние недели "рискованных" контактов не было. Тем не менее тесты выявили, что Риестер также подхватил инфекцию, после чего министра немедленно отправили на карантин. На удаленную работу переведен руководитель администрации Елисейского дворца - он встречался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Как пишут французские СМИ, не вышла на работу министр юстиции Франции Николь Беллубе - она неважно себя чувствует. В Национальном собрании Франции из семи инфицированных - пятеро депутаты.
Фото: AP Photo/Ted S. Warren Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Фото: AP Photo/Ted S. Warren

А теперь несколько слов о цифрах, которыми оперирует Всемирная организация здравоохранения. В Британии по данным на среду число заболевших коронавирусом составило 383 человека, во Франции - 1784. Население Британии - около 67 миллионов человек, Франции - примерно 66 миллионов. Какими же "невезучими" должны были оказаться британские и французские чиновники, чтобы столкнуться именно с теми соотечественниками, у которых было выявлено заболевание.

При этом в находящейся на карантине Италии, стране с численностью населения в 60,5 миллионов человек, выявлено, по данным на среду, 10149 больных. Но число пострадавших от вируса высокопоставленных служащих оказалось сравнительно невелико - сообщается о президенте столичной области Лацио и главе региона Пьемонт. Причем последний самоизолировался из предосторожности. Вот, пожалуй, и все "потери" среди руководства Аппенин. Немного, если сравнивать с общим количеством заболевших итальянцев.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Весьма любопытна ситуация в Америке. Там обладатель коронавируса сумел вплотную подобраться к президенту. Сразу четверо членов Конгресса США контактировали с зараженным человеком, причем один из конгрессменов после этого общался с Дональдом Трампом. При этом на почти 333 миллионное население Америки приходится всего 1010 случаев заражения коронавирусом. И надо же было такому случиться, что один из зараженных пообщался сразу с четырьмя конгрессменами.

В Германии выявлено 1613 случаев коронавируса при том, что население страны - более 80 миллионов человек. Однако по итогам военной конференции в немецком Висбадене инфекцию подхватили сразу три генерала армий стран НАТО. Помимо командующего силами США в Европе, это командующий вооруженными силами Польши и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии. Причем, на конференции, судя по сообщениям СМИ, находились не один, а сразу несколько больных коронавирусом людей. Всего в мероприятии принимали участие 24 высокопоставленных военных представителей из НАТО и Европейского союза. Так что, возможно, список заразившихся генералов еще будет расширен.

Все эти факты можно было объяснить роковой случайностью или элементарным невезением, если бы не существенная "деталь". В среду канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы озвучила расчеты, которые, судя по всему, она получила от вирусологов. По словам Меркель, которую сложно заподозрить в излишнем аллармизме или конспирологии, существует вероятность, что от 60 до 70 процентов населения Германии заразится коронавирусом.

Фото: iStock
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Во Франции руководство пока воздерживается от такого рода пугающих прогнозов, но предпринимаемые в Елисейском дворце драконовские меры по охране здоровья президента говорят о том, что там готовятся к худшему. В частности, запрещены большие совещания в кабинете главы государства, проводится постоянная уборка и дезинфекция предметов (ручек, блокнотов, телефонов), введены дополнительные "гигиенические" требования к сотрудникам.

В среду Италия обратилась к Китаю за помощью в борьбе с коронавирусом. В беседе с китайским коллегой глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил об острой нехватке в стране медицинских товаров и оборудования, которые Пекин мог бы, при наличии доброй воли, отправить на Аппенины.

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