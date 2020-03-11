Почему заражается так много чиновников в Европе и США

А теперь несколько слов о цифрах, которыми оперирует Всемирная организация здравоохранения. В Британии по данным на среду число заболевших коронавирусом составило 383 человека, во Франции - 1784. Население Британии - около 67 миллионов человек, Франции - примерно 66 миллионов. Какими же "невезучими" должны были оказаться британские и французские чиновники, чтобы столкнуться именно с теми соотечественниками, у которых было выявлено заболевание.

При этом в находящейся на карантине Италии, стране с численностью населения в 60,5 миллионов человек, выявлено, по данным на среду, 10149 больных. Но число пострадавших от вируса высокопоставленных служащих оказалось сравнительно невелико - сообщается о президенте столичной области Лацио и главе региона Пьемонт. Причем последний самоизолировался из предосторожности. Вот, пожалуй, и все "потери" среди руководства Аппенин. Немного, если сравнивать с общим количеством заболевших итальянцев.

Весьма любопытна ситуация в Америке. Там обладатель коронавируса сумел вплотную подобраться к президенту. Сразу четверо членов Конгресса США контактировали с зараженным человеком, причем один из конгрессменов после этого общался с Дональдом Трампом. При этом на почти 333 миллионное население Америки приходится всего 1010 случаев заражения коронавирусом. И надо же было такому случиться, что один из зараженных пообщался сразу с четырьмя конгрессменами.

В Германии выявлено 1613 случаев коронавируса при том, что население страны - более 80 миллионов человек. Однако по итогам военной конференции в немецком Висбадене инфекцию подхватили сразу три генерала армий стран НАТО. Помимо командующего силами США в Европе, это командующий вооруженными силами Польши и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии. Причем, на конференции, судя по сообщениям СМИ, находились не один, а сразу несколько больных коронавирусом людей. Всего в мероприятии принимали участие 24 высокопоставленных военных представителей из НАТО и Европейского союза. Так что, возможно, список заразившихся генералов еще будет расширен.

Все эти факты можно было объяснить роковой случайностью или элементарным невезением, если бы не существенная "деталь". В среду канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы озвучила расчеты, которые, судя по всему, она получила от вирусологов. По словам Меркель, которую сложно заподозрить в излишнем аллармизме или конспирологии, существует вероятность, что от 60 до 70 процентов населения Германии заразится коронавирусом.

Во Франции руководство пока воздерживается от такого рода пугающих прогнозов, но предпринимаемые в Елисейском дворце драконовские меры по охране здоровья президента говорят о том, что там готовятся к худшему. В частности, запрещены большие совещания в кабинете главы государства, проводится постоянная уборка и дезинфекция предметов (ручек, блокнотов, телефонов), введены дополнительные "гигиенические" требования к сотрудникам.

В среду Италия обратилась к Китаю за помощью в борьбе с коронавирусом. В беседе с китайским коллегой глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил об острой нехватке в стране медицинских товаров и оборудования, которые Пекин мог бы, при наличии доброй воли, отправить на Аппенины.