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11.03.2020 22:12
Рубрика: Власть

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Текст: Кира Латухина

Мероприятия с участием президента Владимира Путина идут в обычном режиме, без ограничений, но меры предосторожности в связи с коронавирусом предпринимаются. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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"Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали", - заявил Песков.

"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - заметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с генсеком ОДКБ и провел совещание с инвесторами, в котором принял участие также премьер-министр Михаил Мишустин.

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Президент Распространение коронавируса COVID-19

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