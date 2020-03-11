В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Мероприятия с участием президента Владимира Путина идут в обычном режиме, без ограничений, но меры предосторожности в связи с коронавирусом предпринимаются. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали", - заявил Песков.

"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - заметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился с генсеком ОДКБ и провел совещание с инвесторами, в котором принял участие также премьер-министр Михаил Мишустин.

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.