В минский храм-памятник в честь Всех Святых передана земля с мест боев подо Ржевом

Это знаковое событие произошло во время рабочего визита главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Беларусь: вместе с Председателем Совета Республики белорусского парламента Натальей Кочановой они передали на вечное хранение крипте минского храма-памятника в честь Всех Святых и невинно убиенных капсулы с землей, собранной на полях сражений подо Ржевом.

Торжественная церемония прошла в рамках международной акции памяти "Во славу общей Победы". В мероприятиях в Минске принял участие и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Гости пообщались с пришедшими в храм гражданами Беларуси - ленинградскими блокадниками, поздравили их с приближающимся 75-летием окончания Великой Отечественной войны.

Накануне эту мемориальную капсулу в форме артиллерийского снаряда выставили в храме

Накануне мемориальная капсула, выполненная в форме артиллерийского снаряда, была выставлена в храме на всеобщее обозрение. На ней надпись: с мест Ржевской битвы. Так и есть: землю, пропитанную кровью тысяч и тысяч советских солдат, офицеров, мирных жителей с соблюдением всех приличествующих торжественному событию формальностей белорусские и российские парламентарии неделю назад собрали в символические солдатские кисеты там, где шли самые ожесточенные бои: на левом и правом берегах Волги на "Высоте 200" возле деревни Полунино и у памятника Неизвестному солдату рядом с деревней Кокошкино. Местные жители называли те места долиной смерти. И многие годы спустя там невозможно было пахать землю: плуг выворачивал на поверхность человеческие кости.

Отныне капсула с этой поистине святой землей занимает достойное место подле земли, собранной на столь же скорбных местах: на ленинградском Пискаревском кладбище и на месте фашистского концлагеря "Тростенец" под Минском, с мемориала "Богородицкое поле" под Вязьмой и с мемориала памяти павшим партизанам "Ушачский прорыв" на Витебщине. В крипте, расположенной в подалтарной части 74-метрового храма, захоронены символические останки участников трех наиболее трагичных для наших народов войн: Отечественной 1812 года, Первой мировой и, наконец, Великой Отечественной 1941-1945 годов. Об этом напомнил участникам церемонии передачи капсулы настоятель храма отец Федор:

- Война была общим страданием и общим подвигом, об этом говорит крипта.

...Во время своего визита в Минск Валентина Матвиенко обсудила с Натальей Кочановой и ход подготовки к очередному форуму регионов двух стран. Подтверждено, что в этом году встречу посвятят 75-летию Победы, в ней будут участвовать около пятисот представителей Беларуси и России. Важной частью форума станет и деловая повестка.

Валентина Матвиенко также пообщалась с Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко. А затем была встреча с главой государства - за значительный личный вклад в развитие белорусско-российского сотрудничества Президент Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины.

В храме Валентину Матвиенко и Наталью Кочанову встретил его настоятель отец Федор. Фото: БЕЛТА

Блицинтервью

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов.

- Григорий Алексеевич, как велико, на ваш взгляд, значение нынешней церемонии?

Григорий Рапота: Когда мы говорим о важности этой акции, мы говорим о человеческих жизнях. Нет ничего более святого, более важного. Поэтому все, что связано с памятью о героических защитниках Родины, - самое важное. То, что сегодня произошло, - очень волнующе, это акт поклонения праху тех, кто погиб на ржевской земле. И воссоединение праха этих солдат, офицеров, гражданских лиц с прахом многочисленных жертв войны, который также нашел здесь свое место, очень символично. Это акт единения всех, кто отдал тогда свою жизнь во имя победы.

- Когда будет открыт Ржевский мемориал?

Григорий Рапота: Мемориал обязательно откроется ко Дню Победы, дата уточняется. Строительство находится на завершающей стадии, он будет готов к 15 апреля. Проект очень сложный в техническом исполнении, но строители жестко придерживаются утвержденного графика. Надо сказать, что подгонять никого не надо, все понимают важность работы.

- Насколько Беларусь и Россию объединяют подобные мероприятия?

Григорий Рапота: Ответ в самом вопросе. А я убедился в этом, когда посещал отряды поисковиков подо Ржевом. Все там делается очень квалифицированно и грамотно, с участием саперов, которые обследуют территорию, археологов, медработников, помогающих идентифицировать останки. Там регулярно участвуют и ребята из Беларуси, так же как в Бресте - поисковики из России. Они делают это добровольно, приезжают и трудятся. А это очень непростая работа. Но вы бы видели, как они отдают себя этому! Там даже есть семейные пары, которые лет десять подряд выезжают на места боев. Да что тут говорить - все понятно... В процессе строительства мемориала выяснилось, что очень трудно восстанавливать имена погибших. Они числятся как без вести пропавшие. Из уже установленных имен около 600 - выходцы из Беларуси.

- Станет ли мемориал основой для дальнейшей патриотической работы?

Григорий Рапота: Безусловно, местные власти разрабатывают соответствующие мероприятия.

- Как на союзном уровне предполагается отметить 75-летие Победы?

Григорий Рапота: Есть целый план мероприятий Союзного государства, приуроченных к 75-летию Победы. Помимо Ржевского мемориала ведутся работы в Брестской крепости. Там ко Дню Победы также завершится очередной этап. Посмотрели, как реализуется наш проект по развитию и пополнению экспонатами тамошнего музея. Туда из бюджета Союзного государства вкладывается около 360 миллионов российских рублей - это будет место, интересное тем, что связано не только с войной, но и с историей Бреста. Планируется поезд Победы, планируются и уже проведены различные мероприятия в белорусских и российских музеях, будут реализованы соответствующие издательские проекты.