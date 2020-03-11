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В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
11.03.2020,  
12:02
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Несколько официальных продавцов техники Samsung раньше намеченного срока начали продажи смартфонов линейки Galaxy S20, анонс которых состоялся 11 февраля.

Смартфоны линейки Galaxy S20. Фото: Samsung

В модельный ряд вошли три девайса - Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Первые два устройства получили камеры на 64 Мп, модель Ultra оснащается камерой с разрешением 100 Мп и 100-кратным гибридным зумом (подробнее о самом дорогом смартфоне Samsung - в свежем обзоре).

Galaxy S20 и S20+ имеют 8 Гб оперативной памяти, S20 Ultra - 12 Гб, процессор во всех моделях один и тот же - Exynos 990 производства Samsung. Младшая модель S20 обойдется россиянам в 70 тысяч рублей, S20+ стоит 80 тысяч, S20 Ultra - 100 тысяч рублей.

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Среди российских "официалов", которые предлагают забрать смартфон из розничной точки 11 или 12 марта, до намеченного ранее дня начала продаж - магазин online-samsung.ru и и онлайн-витрина одного из операторов большой тройки.

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