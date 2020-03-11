В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Несколько официальных продавцов техники Samsung раньше намеченного срока начали продажи смартфонов линейки Galaxy S20, анонс которых состоялся 11 февраля.

Смартфоны линейки Galaxy S20. Фото: Samsung

В модельный ряд вошли три девайса - Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Первые два устройства получили камеры на 64 Мп, модель Ultra оснащается камерой с разрешением 100 Мп и 100-кратным гибридным зумом (подробнее о самом дорогом смартфоне Samsung - в свежем обзоре).

Galaxy S20 и S20+ имеют 8 Гб оперативной памяти, S20 Ultra - 12 Гб, процессор во всех моделях один и тот же - Exynos 990 производства Samsung. Младшая модель S20 обойдется россиянам в 70 тысяч рублей, S20+ стоит 80 тысяч, S20 Ultra - 100 тысяч рублей.

Среди российских "официалов", которые предлагают забрать смартфон из розничной точки 11 или 12 марта, до намеченного ранее дня начала продаж - магазин online-samsung.ru и и онлайн-витрина одного из операторов большой тройки.