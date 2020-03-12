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12.03.2020 11:49
Рубрика: Общество

Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19

Текст: Тимур Алимов

В мессенджерах и соцсетях появился новый фейк о "скрываемом медиками простом способе защититься от коронавируса". Выдающие себя за специалистов люди утверждают, что уберечься от заболевания можно, принимая "ударные" дозы витамина С. Она составляет 1-1,5 грамма в сутки.

По словам врачей, данное утверждение является очередной дезинформацией, которая сопровождает пандемию. Витамин С действительно помогает поддерживать иммунную систему в норме, но не способен предотвратить инфицирование любым из видов ОРВИ или гриппа, включая COVID-19.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
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Как заявил профессор биохимии из Абердинского университета Питер Маккафи, аскорбиновая кислота помогает легче перенести заболевание. Но в защите от вирусных инфекций ее роль незначительна, а прием повышенных доз может, наоборот, вызвать удушение самочувствия.

- Витамин С не обладает чудесными лечебными свойствами. Его достаточное количество человек получает из многих фруктов и овощей, особенно апельсинов, брокколи и картофеля. Несмотря на то, что аскорбиновая кислота относительно нетоксична, хорошо растворяется в воде и легко выводится из организма, повышенное ее содержание может нарушить окислительно-восстановительный баланс в тканях организма. Чрезмерные дозы могут привести к неприятным симптомам, включая диарею, тошноту и судороги, - пояснил ученый.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Маккафи отметил, что в настоящее время в ряде медицинских научных центров действительно начались клинические исследования, связанные с введением витамина С внутривенно для лечения COVID-19. Но такой способ вряд ли окажется эффективным, вдобавок он сопряжен с другими рисками, в частности, вероятностью повреждения кровеносных сосудов и образования кровяных сгустков.

Таким образом, по словам профессора, самым действенным способом избежать заражения новым коронавирусом по-прежнему остаются соблюдение правил личной гигиены и снижение контактов с людьми, имеющими симптомы ОРВИ и гриппа.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал основные правила, позволяющие снизить риск заболевания COVID-19.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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