Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19

В мессенджерах и соцсетях появился новый фейк о "скрываемом медиками простом способе защититься от коронавируса". Выдающие себя за специалистов люди утверждают, что уберечься от заболевания можно, принимая "ударные" дозы витамина С. Она составляет 1-1,5 грамма в сутки.

По словам врачей, данное утверждение является очередной дезинформацией, которая сопровождает пандемию. Витамин С действительно помогает поддерживать иммунную систему в норме, но не способен предотвратить инфицирование любым из видов ОРВИ или гриппа, включая COVID-19.

Как заявил профессор биохимии из Абердинского университета Питер Маккафи, аскорбиновая кислота помогает легче перенести заболевание. Но в защите от вирусных инфекций ее роль незначительна, а прием повышенных доз может, наоборот, вызвать удушение самочувствия.

- Витамин С не обладает чудесными лечебными свойствами. Его достаточное количество человек получает из многих фруктов и овощей, особенно апельсинов, брокколи и картофеля. Несмотря на то, что аскорбиновая кислота относительно нетоксична, хорошо растворяется в воде и легко выводится из организма, повышенное ее содержание может нарушить окислительно-восстановительный баланс в тканях организма. Чрезмерные дозы могут привести к неприятным симптомам, включая диарею, тошноту и судороги, - пояснил ученый.

Маккафи отметил, что в настоящее время в ряде медицинских научных центров действительно начались клинические исследования, связанные с введением витамина С внутривенно для лечения COVID-19. Но такой способ вряд ли окажется эффективным, вдобавок он сопряжен с другими рисками, в частности, вероятностью повреждения кровеносных сосудов и образования кровяных сгустков.

Таким образом, по словам профессора, самым действенным способом избежать заражения новым коронавирусом по-прежнему остаются соблюдение правил личной гигиены и снижение контактов с людьми, имеющими симптомы ОРВИ и гриппа.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал основные правила, позволяющие снизить риск заболевания COVID-19.