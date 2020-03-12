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12.03.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Европейское подразделение Ford в целях оптимизации расходов приняло стратегическое решение о закрытии большого количества дилерских центров. Например, в Великобритании, крупнейшем для компании рынке, могут закрыться 180 дилерских центров из 400 имеющихся.

Президент Ford of Europe Стюарт Роули отказался называть общее количество автосалонов, которые могут быть ликвидированы, но сказал, что "это будет правильное решение".

Фото: www.vk.com/sovietcar
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По словам топ-менеджера, это повысит рентабельность бренда и положительным образом скажется на продажах, так как развитие дистрибьюторской сети неизменно требует затрат, которые закладываются в конечном итоге в стоимость автомобиля.

"Мир стремительно меняется, меняются правила игры в розничной торговле, и со временем у нас будет меньше физических автосалонов, - цитирует Роули издание Automotive News. - Мы уверены, что сможем работать намного эффективнее, уйдя в онлайн-продажи. Клиенты хотят заказать машину по интернету, оплатить покупку банковской картой, мы предоставим им эту возможность".

Часть дилеров, попавших под "сокращение", будут специализироваться на сервисном обслуживании. Отмечается, что Ford также уделит повышенное внимание компаниям, которые занимаются продажами коммерческих автомобилей семейства Transit, так как считает, что эти транспортные средства позволяют людям работать и обеспечивать свои семьи.

Напомним, Ford ушёл с рынка легковых автомобилей России, оставив только линейку Transit. В настоящее время оборудование компании выставлено на торги.

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#Ford