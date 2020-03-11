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11.03.2020 18:41
Рубрика: Российский автопром

Ford распродает имущество заводов в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ford начал продажу имущества всех своих заводов в России. Как сообщает "Интерфакс", компания выставила на продажу движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске (Ленинградская область), Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан).

Планируется реализовать всю сборочную линию закрытых заводов - от отвёрток до сложных высокотехнологичных автоматов. Ведутся переговоры со всеми крупными автопроизводителями страны и даже автомастерскими.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Первые торги проведут 27 марта по 11 лотам. С молотка пойдут автомобильные подъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, ключи, отвертки, пресс для пробивки накладного лобового стекла, прицепные тележки. Общая стоимость распродаваемого имущества составляет 9,2 млн рублей.

Напомним, три завода Ford по выпуску легковых автомобилей были закрыты в 2019 году в рамках оптимизации. Ford-Sollers заявил об уходе с российского рынка в марте прошлого года, в июне окончательно завершил производство машин. Тем самым, у Ford остался один завод в Татарстане, на котором производят коммерческую модель Transit.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Стоит отметить, с 2021 года на мощностях завода Sollers (индустриальный партнер ФГУП НАМИ) в Елабуге начнется серийное производство автомобилей представительского класса российской марки Aurus.

По предварительным данным "РГ", в конце 2021 года или в начале 2022 года на этом же заводе стартует выпуск нового семейства автомобилей УАЗ. На новой платформе внедорожника, так называемого УАЗа "Патриот-2020", "ульяновцы" построят модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик.

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#Ford