Госдума обновила бюджет с учетом Послания президента

Госдума приняла закон с поправками в бюджет РФ на 2020-2022 годы. Изменения поддержаны для реализации социальных инициатив президента России Владимира Путина, озвученных им в Послании Федеральному Собранию.

Принятый закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,7 трлн рублей, в 2021 году - на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей. Дополнительные средства в бюджете на финансовое обеспечение Послания президента составят 1 трлн 848 млрд рублей в 2020-2022 годы. Несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов.

Все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на внешние обстоятельства, заявил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. К этому привела ответственная бюджетная и денежно-кредитная политика последних лет.

Комментируя текущую экономическую ситуацию, парламентарий отметил, что коронавирус, падение цен на нефть и обвал акций провоцируют панику на рынках и биржах во всем мире. И в России некоторые пытаются сегодня говорить, "что все пропало", рассказал Макаров.

Однако соцобязательства, по его словам, гарантированы не только в этом году, а на весь период бюджета. "И, на самом деле, выходят за пределы того трехлетнего срока, который установлен бюджетом", - уточнил глава комитета.

Работу над поправками в бюджет Госдума совместно с правительством провела в сжатые сроки - три недели, рассказал журналистам глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента, - отметил он. - Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка.

Володин рассказал, что за три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей. Также уже в текущем году малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тысячи рублей) - в том числе, за прошедшие месяцы 2020 года. А со следующего года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тысяч рублей). На эти цели предусмотрено более 750 млрд рублей.

Кроме того, значительные средства направлены на образование. Для того, чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство (плюс 5 тысяч рублей), из бюджета выделяется дополнительно 178 млрд рублей на три года (25,4 млрд в 2020 году и по 76,3 млрд в 2021 и 2022 годах).

Регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах. В 2020 году на эти цели будет выделено 19,3 млрд рублей, в 2021 - 44,9 млрд и 2022 - 42,3 млрд рублей. На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 млрд рублей.

Ряд поправок направлены на поддержку регионов. Председатель ГД напомнил, что в ходе работы над законом о федеральном бюджете на 2020 - 2022 годы Госдума совместно с правительством определила десять регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

- Принятыми сегодня в третьем чтении поправками в трехлетний бюджет предлагается дополнительно выделять этим субъектам Федерации в 2020-2022 годах 10 млрд рублей ежегодно, - сказал Вячеслав Володин.

Кроме того, в ходе работы над поправками депутаты подняли перед правительством вопрос помощи регионам с самой высокой убылью населения. Одновременно с третьим чтением изменений в бюджет депутаты приняли постановление, в котором поручили кабмину проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих регионов с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки.

В постановлении депутаты также поручили Счетной палате проанализировать эффективность влияния межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и Послания президента.

- Получив эту информацию, мы сможем определиться, достаточны ли эти меры поддержки субъектов РФ или нужны какие-то дополнительные решения, - сказал Вячеслав Володин.

Также в постановлении поднимается вопрос увеличения финансирования до уровня 79,8 млрд рублей госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

На заседании спикер объяснил, что "это значит, дома начнут строить на селе, решать вопросы социального плана". "Потому что там речь идет об ипотеке под три процента, уважаемые коллеги!", - обратил он внимание депутатов.

- Госдума совместно с правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований, - заверил журналистов глава нижней палаты.