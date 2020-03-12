Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Объем "упреждающих" продаж иностранной валюты Банком России в первый день проведения таких операций (вторник 10 марта) составил 3,6 млрд рублей.

Операции проводятся в соответствии с бюджетным правилом: при падении цены нефти ниже 42,4 доллара за баррель покупки валюты в резервы сменяются ее продажей из Фонда национального благосостояния на сумму недополученных доходов бюджета. Но эти операции должны были начаться в апреле в соответствии со средней ценой нефти за март, если бы она оказалась ниже "отсечки". Банк России, учтя масштабы бегства инвесторов из рисковых активов после развала соглашения ОПЕК+, решил начать упреждающие продажи в первый же день открытия торгов на Московской бирже после обвала нефтяных цен. Операции проводятся им по фактической цене нефти.

Банк России раскрывает данные по таким интервенциям с двухдневной задержкой.

При текущей волатильности их объем не сможет существенно поддержать курс рубля. В четверг доллар подорожал до 74 рублей на новостях об ограничениях в США и других странах из-за пандемии коронавируса.

Банк России заявлял, что готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.