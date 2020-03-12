Мишустин: Угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму

Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Главное для нас - это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве, - заявил глава кабмина на заседании правительства.

Все подготовленные меры тщательно выверены и обоснованы, подчеркнул он. Наша страна, в частности, одной из первых фактически закрыла границы для граждан Китая и других стран, где активно распространялся вирус. Ограничено авиасообщение с рядом европейских государств, отменены заграничные командировки для чиновников, регионам рекомендовано воздерживаться от проведения массовых деловых, спортивных мероприятий.

- Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму, - считает Мишустин.

Но каждого он призывает внимательно относиться к своему здоровью и здоровью родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для опасной болезни.