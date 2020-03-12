Обновленный Datsun on-DO получил новую комплектацию

Datsun расширил список комплектаций обновлённого седана Datsun on-DO. Теперь автомобиль также доступен в исполнении Comfort, говорится в пресс-релизе бренда.

Новая комплектация стала средней по наполнению между версиями Trust III и Dream I. Седан оснащается 15-дюймовыми литыми дисками, обогревом ветрового стекла и датчиками парковки сзади. При этом датчики парковки появляются только в топовом исполнении.

За автомобиль в новой комплектации клиенту придётся заплатить минимум 591 000 рублей. Под капотом будет установлен 87-сильный двигатель и 5-ступенчатая "механика". Версия с МКПП и 106-сильным мотором обойдётся в 606 000 рублей. Самая дорогая модификация оценивается в 641 000 рублей: 87 л.с. и 4-диапазонная автоматическая трансмиссия Jatco.

Помимо этого, комплектация Comfort включает в себя фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, противотуманные фары и мультимедийную систему с монохромным дисплеем, USB-портом, слотом для карты памяти формата SD и системой Hands Free.

Как ранее писала "РГ", обновлённый Datsun on-DO поступил в продажу в январе 2020 года. У модели освежился дизайн экстерьера и интерьера. Седан обзавёлся линзованными фарами, новым бампером и зеркалами. В салоне обновился блок управления климатической системой и ряд других элементов.