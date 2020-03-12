Проблемы с тормозами у Lada Vesta, Xray и Largus оказались масштабнее

В начале марта этого года "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ разослал дилерам письмо с информацией о том, что на 10 655 автомобилях Lada Largus, Xray, Vesta были обнаружены проблемы с вакуумным усилителем тормозов. Только сегодня на сайте Росстандарта появилась соответствующая новость, согласно которой проблемы нашли у большего количества машин.

Как сообщает ведомство, дефект обратного клапана вакуумного усилителя тормозов может быть обнаружен на 12 192 автомобилях вышеуказанных моделей, которые были реализованы с сентября 2019 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.

Традиционно опубликован список VIN-кодов потенциально дефектных автомобилей, поэтому можно самостоятельно узнать, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию. Также в ближайшее время уполномоченные представители АвтоВАЗа и Lada сообщат владельцам Vesta, Xray и Largus о необходимости посетить сервис.

Ранее об отзывной кампании в России объявила Skoda: модели Superb требуется перепрошивка блока управления бортовой сети.