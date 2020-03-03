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03.03.2020 11:08
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Xray и Largus

Текст: Валерий Карташов

Волжский автогигант отзывает сразу три модели Lada - Vesta, Xray и Largus. У автомобилей проблемы с тормозами.

Как сообщает портал лада.онлайн со ссылкой на документ с предписанием, речь идёт об обнаруженном дефекте в тормозной системе.

Фото: Никита Орлов / https://vk.com/nick_orlov
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Отзывной кампании подлежат автомобили семейства Lada Vesta, Xray и Largus, выпущенные в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Под отзыв попадает 10 655 машин, в которых будут проведены работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

АвтоВАЗ уже разослал дилерской сети российской марки Lada соответствующее письмо. Завод также оповестит всех владельцев дефектных автомобилей о необходимости посещения официального дилерского центра.

Добавим, что на сайте Росстандарта информация об отзыве пока отсутствует.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ отзывал Lada Granta из-за точно такой же проблемы. Ещё раньше отечественный автопроизводитель объявлял об отзывной кампании модели Lada Largus в связи с дефектом мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.

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#Lada