АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Xray и Largus

Волжский автогигант отзывает сразу три модели Lada - Vesta, Xray и Largus. У автомобилей проблемы с тормозами.

Как сообщает портал лада.онлайн со ссылкой на документ с предписанием, речь идёт об обнаруженном дефекте в тормозной системе.

Отзывной кампании подлежат автомобили семейства Lada Vesta, Xray и Largus, выпущенные в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Под отзыв попадает 10 655 машин, в которых будут проведены работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

АвтоВАЗ уже разослал дилерской сети российской марки Lada соответствующее письмо. Завод также оповестит всех владельцев дефектных автомобилей о необходимости посещения официального дилерского центра.

Добавим, что на сайте Росстандарта информация об отзыве пока отсутствует.

Напомним, в прошлом году АвтоВАЗ отзывал Lada Granta из-за точно такой же проблемы. Ещё раньше отечественный автопроизводитель объявлял об отзывной кампании модели Lada Largus в связи с дефектом мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.