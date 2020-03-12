Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.03.2020 16:27
Рубрика: Легковые авто

ЦОДД дал водителям совет по поводу замены резины

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к столичным автомобилистам и мотоциклистам. Первых он попросил пока подождать с заменой резины - в ведомстве отметили, что настоящего тепла осталось ждать недолго, но погода еще может измениться.

Фото: iStock
Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда"

Похожая просьба касается и любителей мотоциклов. "Мотосезон - это когда в течение недели днем и ночью температура "плюсовая". У нас пока перепады, и сцепление никакое. А с начала года уже 8 мотоДТП", - сообщил ЦОДД на своей странице в Twitter.

Поэтому, несмотря на теплую погоду, мотоциклистам стоит повременить с выездом на дороги.

Напомним, все последние дни в столице держится теплая погода. В четверг столбики термометров поднялись до +8 градусов. В то же время в выходные синоптики прогнозируют похолодание, а в пятницу в городе будет сильный ветер. На 13-15 марта Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральном федеральном округе.