ЦОДД дал водителям совет по поводу замены резины

Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к столичным автомобилистам и мотоциклистам. Первых он попросил пока подождать с заменой резины - в ведомстве отметили, что настоящего тепла осталось ждать недолго, но погода еще может измениться.

Похожая просьба касается и любителей мотоциклов. "Мотосезон - это когда в течение недели днем и ночью температура "плюсовая". У нас пока перепады, и сцепление никакое. А с начала года уже 8 мотоДТП", - сообщил ЦОДД на своей странице в Twitter.

Поэтому, несмотря на теплую погоду, мотоциклистам стоит повременить с выездом на дороги.

Напомним, все последние дни в столице держится теплая погода. В четверг столбики термометров поднялись до +8 градусов. В то же время в выходные синоптики прогнозируют похолодание, а в пятницу в городе будет сильный ветер. На 13-15 марта Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральном федеральном округе.