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12.03.2020 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин посетил колл-центр депздрава по вопросам коронавирусной инфекции

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Просторный спортзал в московской школе N1409 на Ходынке вот уже неделю как превратился в колл-центр по коронавирусу. Именно сюда звонят теперь и москвичи, и гости столицы по всем вопросам, связанным с опасной инфекцией, которую миру не удается остановить с декабря прошлого года. Пятнадцать заболевших есть и в Москве.

Их наверняка было бы гораздо больше, если бы не меры, предпринятые городскими властями. "Горячая линия", открытая департаментом здравоохранения - одна из них, отметил мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня приехал посмотреть как управляются сотрудники колл-центра с валом обрушившихся на них обращений.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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- Со всего мира поступают тревожные новости о коронавирусе, - рассказал он журналистам. - Мы в Москве предпринимаем все необходимые меры, чтобы инфекция не распространялась. Введены определенные ограничительные меры. Наибольшие усилия властей направлены на работу с "группой риска" - гражданами, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Именно "горячая линия" помогает людям грамотно вести себя в не привычных для себя условиях. Не случайно по словам мэра в сутки сюда поступает по 5-6 тысяч телефонных звонков. Всего же их с 4 марта поступило уже порядка 30 тысяч. Сотрудники центров "Мои документы", которые взяли на себя эту работу, терпеливо и с участием напоминают каждому позвонившему о том, что если он даже хорошо себя чувствует, но прилетел из одной из семи стран, где коронавирус распространен наиболее массово (Италия, Испания, Франция, Китай, Иран, Южная Корея, Германия), необходимо устроить себе режим самоизоляции. "Учим, как правильно высчитать необходимые 14 ней, - рассказала "РГ" консультант Марина Бойко. - Точка отсчета - пересечение границы страны, зараженной коронавирусом. - Скажем, вы вылетели из Италии 27 февраля. - Значит, ваш карантин заканчивается 12 марта. Вот до этого дня вам и оформят больничный лист - по телефону, а доставит его курьер".

По словам руководителя ГБУ "МФЦ города Москвы" Ольги Фефеловой более 4 тысяч москвичей прислушались к рекомендациям врачей и оформили листки нетрудоспособности, чтобы не подвергать риску свое здоровье и не заражать других. Подписывает больничные, как и положено, врачебная комиссия. Она расположилась тут же, в одном из углов спортзала. Но закрывать бюллетень человеку нужно уже самому, отправившись в свою поликлинику - в последний день домашнего карантина. То же самое с детьми - справку, выданную заочно на это же время, закроет только врач поликлиники, в которой ребенок наблюдается, написав, что можно посещать занятия. "Сегодня впервые пошел спад обращений за детскими справками, - рассказала корреспонденту "РГ" врач-педиатр Лариса Чикурова. - Еще вчера-позавчера выдавали по 150 в день, а сегодня только 50. Похоже, что все детки, которые уезжали с родителями на 8-мартовские праздники, вернулись домой".

Фото: Светлана Майорова/ТАСС
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Удостоверить же заочно, что пациенты здоровы и могут прекратить карантин, в колл-центре никто не возьмется. Ну, а поскольку все данные сообщаются по телефону, то конечно же, случаются и ошибки. В фамилии, которую просто плохо расслышали, дате пересечения границы и другие. Но больших неудобств москвичам это не доставляет. Сказывается работа специальной группы по проверке анкет, которая еще на начальном этапе проверяет всю информацию, поступившую во время звонка. Другая группа - разбора, оперативно исправляет допущенные неточности.

Собянин напомнил, что в городе уже началось строительство еще одной инфекционной больницы - в Новой Москве. "Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией", - сказал он. А так же напомнил, что накануне им был подписан указ об ограничении массовых мероприятий - все те, которые планировались численностью более 5 тысяч, до 10 апреля попали под запрет. "При необходимости будем ужесточать меры, направленные на защиту москвичей от распространения коронавируса", - заключил глава города.

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