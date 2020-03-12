В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств

В Саратове суд освободил из-под стражи одного из подростков, которых подозревают в подготовке к массовому убийству.

Как уже сообщала "РГ", в Саратове было возбуждено уголовное дело в отношении двух школьников 14 и 15 лет, которых заподозрили в подготовке к совершению массового убийства в школе. По сообщению следствия, у них был изъят обрез ружья, хранившийся в заброшенном бомбоубежище.

На видеозаписи, распространенной Центром общественных связей ФСБ, один из школьников сообщил о якобы планировавшемся убийстве 40 человек. По решению Волжского районного суда Саратова 26 февраля школьников взяли под стражу.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного суда, в четверг, 12 марта, была рассмотрена апелляционная жалоба одного из подростков, принято решение об изменении ему меры пресечения на запрет определенных действий. Апелляционная жалоба второго подростка еще рассматривается, решение по ней не вынесено.

- Подозреваемому запрещается общаться с другими лицами, проходящими по делу, выходить из дома в ночное время, а также пользоваться средствами связи и интернетом, - отметили в пресс-службе суда.

Ранее с подростками, находившимися в СИЗО, встретились члены общественной наблюдательной комиссии УФСИН, а также уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. По их словам, школьники отрицают, что планировали совершить массовое убийство. Также общественники заинтересовались странными обстоятельствами, при которых подростки нашли обрез, впоследствии изъятый у них сотрудниками правоохранительных органов.