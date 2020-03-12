Композиторы "Ведьмака" признали кавер омского хора лучшим

Композиторы сериала "Ведьмак" признали исполненную омским хором песню из сериала лучшим кавером "Чеканной монеты".

В подкасте Neftlix Behind The Scenes авторы саундреков к сериалу "Ведьмак" Соня Белоусова и Джиона Остинелли заявили, что считают версию песни Лютика в исполнении омичей чудесной. Второе место композиторы отдали оперной версии "Коту подкиньте креветку".

- Очень приятно наблюдать, как фанаты развлекаются с песней, делают новые версии и каверы, - рассказала Джиона Остинели.

Напомним, государственный Омский русский народный хор и солист Валерий Подворный записали кавер-версию песни Лютика из сериала "Ведьмак". Ролик быстро завоевал популярность в социальных сетях, а омичей пригласили в эфир "Вечернего Урганта".

Сегодня кавер-версию омичей на видеохостинге YouTube посмотрели уже около 2 миллионов пользователей.