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12.03.2020 09:42
Рубрика: Экономика

Рыбу и икру будут продавать по новым ценам из-за ослабления рубля

Текст: Георгий Панин
Понижение цен на нефть и ослабление рубля могут вызвать разнонаправленное изменение цен на рыбу, икру и морепродукты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подорожать на 8-10 процентов могут некоторые виды дикой белой рыбы, цена на которые напрямую зависит от цен на мировом рынке и от курса рубля: минтай, треска, сельдь, навага и пикша. При этом нынешние цены на красную икру до следующей лососевой путины останутся неизменными, а дикие лососи: горбуша и кета, которые в основном поставляются на внутренний рынок, будут продолжать падать в цене.

Фото: Сергей Михеев
Как курс рубля повлияет на стоимость товаров

По данным Росрыболовства, за последнюю неделю горбуша и кета в оптовом сегменте подешевели, соответственно, на 3,7 процента и 2,3 процента, до 130 рублей и 215 рублей за килограмм. При этом ослабление курса рубля уже обеспечило положительную коррекцию цен на минтай - на 2,1 процента, до 99 рублей за килограмм в опте.

"Удорожание минтая, сельди и другой белой рыбы, которую Россия продает на экспорт в виде сырья, могло бы быть и выше, но уже вмешался фактор коронавируса, - подчеркнула руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Китайские перерабатывающие заводы, куда ежегодно идет более 1,1 млн тонн российского минтая, работают с перебоями из-за общей неопределенности по поводу ситуации с пандемией. Это является противовесом и способствует снижению мировых цен на рыбное сырье, то есть на неразделанную замороженную рыбу".

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявлял, что российские рыбаки рассматривают возможность из-за коронавируса перенаправить 600 тысяч тонн минтая, которые должны были пойти на переработку на китайские заводы, в другие страны.

Вылов минтая в этом году уже составил 601,8 тысячи тонн, что на 12,7 процента выше уровня 2019 года, и минтаевая путина продолжается. Сильной волатильностью в ближайшее время будет отличаться и цена на икру минтая, которая также определяется мировым рынком.

Фото: iStock
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля

Цены на красную икру и морепродукты в гораздо меньшей степени зависят от колебаний курса рубля, поэтому их волатильность не будет превышать 2-3 процента в зависимости от спроса. К тому же лососевая икра эконом-сегмента и так ощутимо подорожала за последние 3 месяца - с 2200 до 3100 руб/кг в опте, и сейчас достигла своих максимальных значений, которые, скорее всего, сохранятся до лета, когда начнется новая лососевая путина. По мнению Полины Кировой, сейчас свою роль в ценообразовании традиционно играет и фактор Великого Поста.

"В отличие от продуктов животного происхождения: мяса, колбас, молока и яиц, уставы РПЦ гораздо более снисходительно относятся к употреблению в пост икры и морепродуктов, поэтому их употребление в это время возрастает примерно на 5-7 процентов. А вот рыбу, в том числе горбушу и кету, церковные уставы разрешают употреблять только в определенные дни поста, поэтому цена на нее, как правило, даже падает на 3-5 процентов", - отметила эксперт.

По состоянию на 11 марта 2020 года, общий вылов водных биоресурсов российскими рыбаками составил более 1,04 млн тонн, что почти на 102,6 тысячи тонн, или на 10,9 процента, больше уровня прошлого года.

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