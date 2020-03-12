"Убийца" Creta от Geely: ажиотажный спрос и старт продаж в России

В скором времени в России стартуют продажи Geely Coolray. В Беларуси, где модель пока выпускается методом крупноузловой сборки, за кроссовером выстраивается очередь. Несколько российских дилеров Geely сообщили "РГ", что прогнозы по продажам Coolray в нашей стране тоже весьма оптимистичны. И эти обстоятельства в корне изменит подход к производству машин.

"В первом полугодии планируется наладить полный цикл производства (Geely Coolray - прим. "РГ"), включая сварку и окраску. К тому же мы точно уверены, что красим лучше китайцев, учитывая то, что хорошо знаем наши дорожные реагенты и будем использовать современное оборудование", цитирует av.by гендиректора "БелДжи" Геннадия Свидерского.

Ранее Свидерский заявлял, что условием перехода на полный цикл является большой спрос на модель. И он, как ни странно, есть.

По словам гендиректора "БелДжи", в первой партии было 300 экземпляров Geely Coolray, 200 из которых были распроданы в первые дни после объявления старта продаж, оставшиеся сто машин были отправлены в Россию.

В нашей стране, как сказал Свидерский, Geely Coolray можно будет купить с 25 марта. Официально компания не объявляла цену на кроссовер, но её рассекретили дилеры марки: дешёвой модель не оказалась.

Напомним, Geely Coolray оснащается 150-сильным турбированным трёхцилиндровым двигателем объёмом 1.5 литра, разработанным в сотрудничестве с Volvo, и 7-ступенчатым преселективным "роботом".