Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.03.2020 10:11
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Creta от Geely: ажиотажный спрос и старт продаж в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

В скором времени в России стартуют продажи Geely Coolray. В Беларуси, где модель пока выпускается методом крупноузловой сборки, за кроссовером выстраивается очередь. Несколько российских дилеров Geely сообщили "РГ", что прогнозы по продажам Coolray в нашей стране тоже весьма оптимистичны. И эти обстоятельства в корне изменит подход к производству машин.

"В первом полугодии планируется наладить полный цикл производства (Geely Coolray - прим. "РГ"), включая сварку и окраску. К тому же мы точно уверены, что красим лучше китайцев, учитывая то, что хорошо знаем наши дорожные реагенты и будем использовать современное оборудование", цитирует av.by гендиректора "БелДжи" Геннадия Свидерского.

Фото: Пресс-служба Hyundai .
Новый Hyundai Creta собрал более 10 тысяч предзаказов за неделю

Ранее Свидерский заявлял, что условием перехода на полный цикл является большой спрос на модель. И он, как ни странно, есть.

По словам гендиректора "БелДжи", в первой партии было 300 экземпляров Geely Coolray, 200 из которых были распроданы в первые дни после объявления старта продаж, оставшиеся сто машин были отправлены в Россию.

В нашей стране, как сказал Свидерский, Geely Coolray можно будет купить с 25 марта. Официально компания не объявляла цену на кроссовер, но её рассекретили дилеры марки: дешёвой модель не оказалась.

Напомним, Geely Coolray оснащается 150-сильным турбированным трёхцилиндровым двигателем объёмом 1.5 литра, разработанным в сотрудничестве с Volvo, и 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Nissan решил "развестись" с Renault и Mitsubishi
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах
#Geely