В Сирии 18 бойцов иракских шиитских формирований погибли при авиаударах США

В Сирии, на границе с Ираком, не менее 18 бойцов иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли в результате авиаударов международной коалиции под командованием США.

Об этом в четверг сообщил арабский телеканал Al Hadath, пишет ТАСС. По данным правозащитников Сирии, бомбардировкам подверглись расположения одной из действующих в Ираке проиранских группировок к югу от сирийского города Бу-Кемаль.

Отмечается, что атака стала ответом на ракетный обстрел иракской военной базы Таджи, где размещены военнослужащие коалиции. В результате трое военных погибли, 12 получили ранения.