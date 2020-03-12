ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.

Противоположного мнения сейчас придерживаются 15% респондентов, 21% затруднился с ответом.

Участвовать в голосовании хотят 69% опрошенных, из них 45% совершенно точно в этом уверены. В свою очередь 11% заявили, что на участки приходить не планируют, еще 17% пока не определились, а 3% затруднились с ответом.

При этом подавляющее большинство знает о предстоящем общероссийском голосовании. За пять дней, по данным исследования, доля осведомленных респондентов незначительно выросла - с 84% 6 марта до 87% 11 марта.

Каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату голосования - 22 апреля.

Про второе чтение законопроекта по внесению изменений в Конституцию слышали 50% опрошенных, еще 25% хорошо знают об этом, 12% впервые услышали, 13% на вопрос не отвечали.

О предложении депутата Валентины Терешковой снять ограничение по числу президентских сроков, либо закрепить положение о возможности действующего главы государства после вступления в силу поправок в Конституцию избираться на этот пост знают 73% россиян, из них 34% только что-то слышали об этом. Первый раз о такой инициативе узнали 14% опрошенных.