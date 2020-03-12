Власти Беларуси: Ситуация с коронавирусом полностью под контролем

Все пациенты, сообщил он прессе после встречи с президентом страны, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты. А новые случаи, которые фиксируются, выявлены только среди тех, кто контактировал с заболевшими, и кто уже изолирован. "У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, мы не знали бы", - добавил министр.

Тем не менее, по его словам, Беларусь сохраняет карантинные мероприятия на границе и продолжит контролировать состояние тех, кто прибывает из неблагополучных стран. Кроме того, министерство рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в стране. На вопрос, какие именно из них будут отнесены к массовым, Караник ответил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, пояснил он, руководство здравоохранения не считает нужным вводить карантин в учреждениях образования. "ЮНИСЕФ и ВОЗ этого не рекомендуют, поскольку дети не относятся к группе риска, у них очень редко бывают тяжелые формы, нулевая летальность", - констатировал министр. Рассказал он и о "красных флажках", которые медики поставили, чтобы не пропустить случаев инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и тяжелого течения "обязательно типируются на наличие коронавируса", - уточнил Караник.

В случае с коронавирусом, подчеркнул он, все страны заинтересованы в том, чтобы выиграть время и как можно позже столкнуться с эпидемиологическим подъемом. Очень важно в этой ситуации иметь достаточный запас ресурсов. "У нас их достаточно. Одних аппаратов вентиляции легких по республике более двух тысяч. А если добавить наркозно-дыхательное оборудование, которое тоже можно использовать в режиме ИВЛ, то это еще 1,5 тысячи", - пояснил Караник.

Он напомнил, что по данным статистики 81 процент заболевших переносит коронавирус в легкой форме, около 14 процентов требует минимальной медпомощи, а 5 процентов - это, как правило, уязвимая группа лиц, которая требует интенсивной терапии, а иногда и терапии в реанимационных отделениях.

Обратил внимание министр и на важность соблюдения респираторного этикета, напомнив, что наиболее уязвимые к коронавирусу лица - пожилые люди с сопутствующей патологией. "Давайте позаботимся о своих близких, не будем к ним ездить больными, привозить больных внуков, объясним, что в этот период не надо ходить по магазинам и торговым центрам, не надо без необходимости посещать поликлинику", - рекомендовал он.

Во время встречи с Александром Лукашенко, сообщил министр, обсуждался и вопрос о возможных мерах материального стимулирования работников здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом и потенциально подвержены высокому риску заражения. "Те, кто находится на острие борьбы, будут материально простимулированы", - заявил министр. По его словам, новая система оплаты труда дает возможность оперативного введения надбавок медработникам, при этом их размер не ограничен.